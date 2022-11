Po petih tekmah (trije porazi in dve zmagi) so Dobljanke na petem mestu v najvišji deželni ligi. Cilj je uvrstitev med prve tri. Nov trener članic pa je nekdanji igralec Doba Tomaž Pisnik.

Članice SK Zadruga Aich/Dob so v zadnjem krogu koroške lige premagale nasprotnice celovške ekipe Wildcats s 3:2. Odbojkarice iz Doba so vodile že z 2:0 v setih, a nasprotnicam je uspelo rezultat še izenačiti. V odločilnem setu so odbojkarice pokazale, kaj znajo in odločile tekmo sebi v prid. Ekipo je letos prevzel Tomaž Pisnik, ki je pred leti že igral za člansko ekipo Doba. Letos dobiva veliko mladih igralk priložnost nabirati pomembne izkušnje za nadaljnji razvoj. V pogovoru je kapetanka Tanja Jenič razložila, da je letošnja koroška liga bolj kakovostna, kakor je bila še lani, saj se je pridružila tudi ekipa, ki je lani še nastopala v drugi avstrijski ligi. Dodaja, da je kljub močnim ekipam letošnji cilj ekipe uvrstiti se med prve tri. V ospredju je razvoj mladih igralk.