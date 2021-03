Fabian Ogris z ženo Cornelio in otroki Colin, Amely in Finn

Radišan Fabian Ogris je mednarodno certificiran izvedenec za drevesa. Kot podjetnik skrbi za nego dreves v naseljenem okolju in s tem za večjo varnost na prostem. Najeti ga je mogoče tudi za oblikovanje vrta.

Kozje Mogočno staro drevo s široko razprostrtimi vejami. Okras na domačem vrtu, ponos hiše. A kaj, ko veje segajo daleč na cesto v javni prostor in se zdijo ne samo lepo stare, temveč tudi morebiti že načete in trhle. Pa ne samo zunaj, tudi na zemljišču samem bi lahko padajoče vejevje koga ogrozilo. Da bi lastnik sam počistil problem, je očitno prenevarno. Kar tako podreti tega drevesa v naseljenem prostoru ni mogoče. Čas pa beži, potencialna nevarnost preti.

Zagata torej, ki je povsem realna in se lahko zgodi kateremukoli lastniku z drevesi posajenega zemljišča. Poleg nevarnosti za življenje ljudi lastniku v primeru nesreče grozijo tudi težave z zavarovalnico, sodnim sistemom … Rešitev v takih primerih omogoči strokovnjak, negovalec dreves. Fabian Ogris z Oblakove domačije v Kozjah na Radišah je specialist za dela na drevesih v naseljenem okolju. S svojim podjetjem Baumarbeiten Ogris je eden redkih certificiranih strokovnjakov na Koroškem.

Njegovo delovno mesto niso gozdovi, saj ni gozdar, temveč že omenjeno naseljeno okolje. »Moje delo sodi pravzaprav v vrt­narstvo,« pravi. In ne gre vedno za nevarna drevesa, čeprav je seveda z njimi dosti dela, saj je s tem povezano vprašanje jamstev in v skrajnem primeru celo kazenska odgovornost. Ogris prav tako skrbi za klasično nego dreves, za redčenje krošenj, obrezovanje, odstranjevanje odmrlih delov in korenin podrtih dreves. Skratka, za nujne in za lepotne popravke.

Osnove za svoje delo je Fabian Ogris pridobil na kmetijski trgovski akademiji v Starem dvoru (Althofen). Šolanje je sicer zaključil z maturo, teoretsko znanje pa mu v vsakodnevni praksi vendarle ne bi zado­stovalo. »Slučajno, res slučajno, me je povabil prvi drevesni negovalec na Koroškem in eden prvih v Avstriji, da sem pri njem delal. Tam sem se res veliko naučil.« Po sedmih letih zaposlitve se je odločil za samostojno pot. Za to je moral opraviti strokovni tečaj, za kar pa je moral v Nemčijo – v Avstriji take tečaje prirejajo le izjemoma, torej redko. »Brez predhodnih delovnih izkušenj tistega tečaja gotovo ne bi zmogel, tako zahteven je pri teoriji in praktičnem znanju. Od desetih udeležencev sva zaključni izpit uspešno opravila le dva,« se spominja Ogris. Danes ima v svojem podjetju enega zaposlenega, dela bi bilo še za več sodelavcev. »Na žalost je danes izjemno težko dobiti resne in zavzete mlade ljudi, čeprav so plače v naši panogi dobre.« Problem pomanjkanja usposobljenih delavcev tare danes večino obrtnikov, Ogris zato sodeluje tudi s podizvajalci.

Arborist, kakor je strokovni izraz za to dejavnost, je po uspešno opravljeni izobrazbi v Nemčiji tudi mednarodno certificiran izvedenec za drevesa. Obenem pa s svojim podjetjem (baumogris.at) ponuja še svetovanje za oblikovanje domačih vrtov – od samega načrta do izbire primernih rastlin in izvedbe projekta. Oče treh otrok, ki nadaljuje kmečko delo na Oblakovi domačiji v Kozjah, poleg tega redi tudi jagnjeta. Tudi svežo jagnjetino je torej mogoče pri njem dobiti.