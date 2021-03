Karl Dovjak (SPÖ) ni znal prepričati volilcev za nadaljnjih šest let

Hodiše V nedeljo, 14. marca, sta se na županskih volitvah pomerila Karl Dovjak (SPÖ), ki je bil hodiški župan zadnjih šest let, in Gerhard Oleschko (Team Kärnten), ki je do leta 2015 zasedal župansko mesto kar tri periode. Pred šestimi leti je Karl Dovjak na volitvah zmagal in zasedel župansko mesto, Gerhard Oleschko pa je kmalu moral pred sodišče, kjer je bil obsojen zaradi zlorabe uradnega položaja in poneverbe. Kljub temu je za hodiške volilce bil na tokratnih županskih volitvah Oleschko bolj prepričljiv, saj so mu občani dali 72 glasov več kot Dovjaku. Novega župana smo vprašali, ali se bo z njim na čelu v naslednjih letih kaj spremenilo za dvojezično prebivalstvo hodiške občine.

Gerhard Oleschko: Že pred tridesetimi leti, ko sem prevzel nogometno društvo, se mi je zdelo pomembno, da so Slovenci del nogometnega tima. Pomembno se mi namreč zdi, da so ljudje vključeni in da z nami sodelujejo. To velja tudi za občinski svet. KL- Lista za hodiše, ki predstavlja dvojezično prebivalstvo, bo dobila en sedež, tako da bo lahko sooblikovala prihodnost. To niso prazne obljube, ker vidim, da so v KL pozitivne moči, ki želijo sodelovati in tudi kaj spremeniti. Mislim, da so jim pri srcu predvsem teme okolje, kultura in kmetijstvo, in prepričan sem, da bomo našli simbiozo, da bodo lahko aktivno sodelovali.

Kakšno pa bo sodelovanje z dosedanjim županom Karlom Dovjakom?

Nisem človek, ki bi druge napadal. Če je nekdo pripravljen delati pozitivno, ga seveda vabim k sodelovanju. Ne želim pa, da bi tako kot zadnjih pet let SPÖ s svojo večino, neglede na to, kdo je kaj zahteval, točko vzel z dnevnega reda občinskega predstojništva, tako da ni bilo ne diskusije ne možnosti naknadne kontrole.

Kaj pa vaše osebne želje?

Predvsem si želim zdravja za svojo družino, ki mi stoji ob strani in je vir moje moči.