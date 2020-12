Sova Capital s sedežem v Londonu hoče kupiti Posojilnico. Oddelitev bančnih poslov v novo Poso AG in prodajo Poso AG mora najprej potrditi občni zbor, nato pa še avstrijski finančni regulator FMA.

Celovec Od petka naprej imajo člani Posojilnice Bank vpogled v dokumente o načrtovani prodaji banke. Iz dokumentov je razvidno, da naj bi družba Poso AG prevzela bančne posle Posojilnice Bank eGen. Vse delnice Poso AG namerava kupiti podjetje Sova Capital s sedežem v Londonu in poslovalnico v Moskvi. Jasno je, da gre podjetju pretežno za bančno licenco v Evropski uniji. Da je licenca važen faktor tudi pri Sova Capitalu, ne tajijo. Konkreten poslovni načrt ni znan, zanj verjetno zaenkrat še najbolje ve regulator FMA.Kupna cena Poso AG, ki je stoodstotno hčerinsko podjetje Posojilnice Bank eGen, je 50 milijonov evrov. Večinski lastnik Sove Capitala Limited je ruski milijarder Roman Avdeev, ki je leta 1994 kupil svojo prvo banko.

Občni zbor bo 21. decembra

Občni zbor s pisnim glasovanjem članov bo 21. decembra 2020. Na pisnem glasovanju gre za oddelitev bančnega posla in za prodajo vseh delnic Poso AG družbi Sova Capital Limited ter za potrditev zaključne bilance stanja Posojilnice Bank eGen na dan 30. septembra 2020. Potrditev načrta pa je formalnost, saj ima Raiffeisen 95-odstotno večino glasov.

Načrti so ob tem že bili vloženi pri avstrijskem finančnem regulatorju Finanzmarktaufsicht (FMA). Regulator naj bi o oddelitvi in novemu lastniku odločal v prvem četrtletju 2021.

Designirani CEO, torej glavni izvršni direktor bodoče Poso AG, naj bi postal Igor Strehl, bančnik ruskega porekla, ki je bil že pri mnogih bankah CEO oziroma v upravnem odobru. Strehl je lastnik podjetja za vrednostne papirje FAME Investments AG in ustanovitelj Dunaj Consulting GmbH. Strehl je v odgovoru za Novice potrdil, da mu je slovenska tradicija banke zelo važna. V imenu Igorja Strehla je na dodatna vprašanja odgovorila govornica za javnost.

V imenu društva za varovanje interesov slovenskega zadružništva na Koroškem se je odzval predsednik društva Rudi Vouk, ki si od Strehla želi dodatnih pojasnil. Pod danimi razmeri in da se zagotovi čimveč delovnih mest so se tudi člani obratnega sveta Posojilnice izrekli za novega investorja, še preden je postalo znano, da bo to podjetje Sova Capital. Prosili smo jih za oceno, a se do zaključka posla ne bodo odzvali.