Na sliki poslovalnica v Pliberku. Banka si je za obe lokaciji zagotovila dolgoročni najemniški pogodbi; Foto: wikipedia/Naturpuur (CC BY 4.0)

Novembra 2022 se je na avstrijskem spletnem portalu za nepremičnine pojavil oglas, da je poslopje pliberške Posojilnice Bank naprodaj. Zdaj smo izvedeli, da ima Posojilnica kupce za poslovalnici v Pliberku in Železni Kapli, kar potrjuje tudi poslovodja Posojilnice Martin Ressmann: »Za pliberško in kapelško poslovalnico imamo kupca. Moramo se še dogovoriti za podrobnosti in podpisati pogodbo. Zagotovili pa smo si dolgoročno najemniško pogodbo.« Kar zadeva poslopje v Celovcu, kjer banka potrebuje samo še 1000 od 4000 m2, pa bo banka morebiti dobila najemnika za preostalih 3000 m2. Kot poudarja, je bila prodaja želja večinskega lastnika. Kupci naj bi iz prostih površin naredili stanovanja; da bi banka sama pregradila prostore, pa se po Ressmannovih besedah ne splača. Pliberški kupec naj bi imel korenine v Pliberku, kupec kapelške poslovalnice pa je menda domačin.