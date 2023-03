Se tudi vi kdaj vprašate, kje se križajo poti koroških Slovenk in Slovencev in kje za trenutek zastane njihovo srce, ko jih zadene Amorjeva puščica? Tereza Hartmann iz Škocjana in Gabriel Sturm iz Dobrle vasi sta obiskovala isto šolo in se oba odločila za učiteljski poklic, zares opazila pa sta drug drugega šele na zabavi skupnega prijatelja. Potem so se stvari razvijale več let, dokler nista 24. septembra 2022 zajadrala v mirne vode zakonskega življenja. Za Novice sta razkrila nekaj utrinkov s skupne poti.

Kako sta se spoznala?

Tereza Sturm-Hartmann: Poznava se že zelo dolgo, ker sva oba hodila na Slovensko gimnazijo, vendar je bil Gabriel nekaj razredov pred mano, tako da se takrat še nisva zanimala drug za drugega. Leta pozneje sva se spet srečala na žuru, ki ga je imel skupni prijatelj. Takrat sva šele vzpostavila stik … Večkrat se smejiva, ker sem po tem srečanju bila jaz tista aktivna sila, da ta stik ni zamrl. Gabriela sem poiskala na Facebooku in pogledala njegove slike, da preverim, ali je res tako atraktiven, kot se mi je zdel na žuru. Potem sem mu poslala sporočilo …

Gabriel Sturm-Hartmann: Zelo sem bil vesel, ko me je Tereza kontaktirala. Čutil sem, da gre za nekaj srčnega in iz tega se je kar hitro nekaj razvilo. Tereza mi je bila všeč od vsega začetka, samo ona.

Kako so reagirali domači, ko so izvedeli, da se želita poročiti?

Dom si bosta ustvarila ob Klopinjskem jezeru.

Tereza: Po osmih letih zveze sva začela razmišljati o poroki, saj sva želela s svojima družinama in s prijatelji proslaviti ljubezen, tisti »visoki« čas – Hochzeit – ki sva ga doslej preživela skupaj. Družini sta se poznali in vsi so bili novice zelo veseli. Moj oče, ki ima štiri hčerke, je na to novico že težko čakal in je rekel: »Končno spet ena, ki se poroči. Bo itak že čas za naslednjo poroko.«

Seveda sva se odločila, da ostaneva skupaj do konca življenja, vendar na poroki ni bila v ospredju ta odločitev, temveč najina ljubezen. Želela sva jo praznovati s sorodniki in prijatelji od blizu in daleč in res je prišlo precej ljudi, celo prijatelji iz Grčije, tako da sva praznovala s približno 140 gosti. To je bilo najino prvo večje slavje.

Kakšne načrte imata za prihodnost?

Tereza: Sedaj še živiva v Celovcu, nameravava pa se preseliti v Škocjan, kjer sem odrasla. Odločila sva se, da bova prevzela penzion, ki ga vodijo starši, in si tam uredila dom. To bo kar velik podvig, želiva pa si tudi družino.

Kaj vaju povezuje?

Tereza: Zdaj sva skupaj že deset let. Od vsega začetka naju povezuje humor. Oba rada potujeva, tako da sva skupaj videla že kar velik del sveta. Mislim, da sva se do zdaj že res dobro spoznala, tako kot se reče na poroki: v dobrih in slabih časih.

Gabriel: Zelo cenim, da mi Tereza vedno stoji ob strani, tudi kadar pridejo večji izzivi. Moja žena mi je všeč na zunaj in znotraj – ugaja mi celoten paket.