Magdalena Pečnik se je doma v Apačah kot samostojna podjetnica lotila izdelave kombuče. S podjetjem »Lenas Kombucha Manufaktur« želi ta naravni napitek približati domačinom in širši publiki.

Apače Lani julija je Magdalena Pečnik iz Apač prijavila podjetje in začela z izdelavo kombuče, naravne osvežilne pijače iz fermentiranega čaja. Deluje kot samostojna podjetnica, za kombučo se je odločila, ker ji je bil okus te pijače že vedno všeč. Nastala je želja, da bi jo izdelovala sama. Kljub temu, da pri nas še ni tako znana, pravi, da je zanimanje veliko. »Ljudje so radovedni in se zanimajo za pijačo in njen poseben okus.«

Kombučo sama izdeluje doma

Vse uporabljene sestavine so pridelane ekološko-bio, pijača nastane popolnoma brez umetnih konzervansov, arom ali barvil, ključna je tudi kakovost zelenega in črnega čaja, ki sta osnova kombuče. Proces izdelave je precej zahteven. Najprej skuha visokokakovostni, naravni čaj in mu doda naravni trsni sladkor (Rohrzucker). Čaj prelije v fermentacijsko posodo in mu doda posebno kulturo kombuče, ki je podobna kisovi matici. »Po dveh tednih se čaj spremeni v kombučo, pri fermentaciji nastanejo vitamini, encimi in druge pozitivne snovi,« pravi Magdalena Pečnik, ki trenutno izdeluje kombučo s petimi različnimi okusi. Izdelku doda še naravne snovi, ki napitku dajo poseben okus, na primer po cvetnih listih vrtnic, ingverju ali poprovi meti. Na koncu nastalo okusno pijačo, ki ima zaradi fermentacije tudi mehurčke in je stoodstotno veganska, sama polni v stekleničke.

Prodaja v regionalnih trgovinah

Trenutno jo prodaja doma, v kmečki trgovini družine Erschen v Štebnu pri Globasnici, v Heimatladnu v Borovljah in v Beljaku ter v Schmankerlstube v Tinjah. Magdalena Pečnik: »Aktualno se pogovarjam še z drugimi trgovinami v okolici, imam dovolj kapacitet, tako da lahko proizvodnjo brez nadaljnjega povečam.« Velik cilj in želja je tudi, da bi po lockdownu sodelovala tudi z gostilnami, ki bi svojim gostom rade ponudile osvežilno pijačo iz regije.

Brezplačna dostava

V primeru, da bi domačo kombučo radi poskusili tudi vi, je možna tudi dostava. Če naročite dvanajst steklenic, vam jih Magdalena Pečnik osebno pripelje domov. Naročila prevzema po telefonu, dosegljiva je tudi preko strani »Lenas Kombucha Manufaktur« na facebooku in nova spletna stran bo v kratkem online.

