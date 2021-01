Sele »Da domači kraj ostal bo raj« si je 29 letni Danijel Olip, doma pri Kališniku na Šajdi, izbral za vodilo svojega prvega nastopa na volitvah za mesto župana v občini Sele. Poznan je kot komunikativen človek, ki se poleg svojega poklica kot veroučitelj rad posveča delu na domači kmetiji. Skupaj s svojim timom, ki je mešanica izkušenih in novih kandidatov, želi obdržati in po možnosti povečati število mandatov. »Na prvem mestu je človek, ne stranka. Imam dober posluh za želje in skrbi naših krajanov,« poudarja Olip, ki namerava s svojim konstruktivnim in praktično usmerjenim delom prispevati k razvoju občine Sele. »Trudil se bom za starejše ljudi, da se bodo mladi lahko od njih učili.«

Podpora gasilcem in kmetom

Pomembna mu je podpora gasilcem, ki so ljudem v pomoč in oporo pri vedno pogostejših naravnih katastrofah. Zavzel se bo za kmetice in kmete, ki prispevajo pomemben del k ohranitvi podobe kraja in želi ohraniti tradicijo in gojiti kulturo v vsej svoji raznolikosti, pri srcu sta mu pa tudi vera in domača beseda. Celotno ekipo Enotne liste Sele bodo predstavili v kratkem.