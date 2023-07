Več kot 30 let je Lojz Gregorič z ženo Ano vodil gostišče Juenna v Čepičah pri Globasnici. Juenno bosta v prihodnje vodila njuna hčerka Verena Kordesch-Gregorič in njen mož Daniel. 8. julija ob 16.00 vabijo na ponovno otvoritev z glasbo v živo in akcijskimi cenami.

»Ne morem si predstavljati, da našega gostišča ne bi bilo več,« odgovarja Verena Kordesch-Gregorič (39) na vprašanje, zakaj sta se z možem Danielom Kordeschem (44) odločila, da bosta vodila gostilno Juenna. Verena je po poklicu vzgojiteljica v vrtcu in je zraven že od nekdaj pomagala v kuhinji Juenne. Tudi njen mož Daniel gostilno dobro pozna kot sodelavec za šankom in kot vodja nekdanjega kletnega bara »The Unit Pub«. Zaenkrat bosta gostilno vodila poleg svojih poklicev, Daniel je zaposlen v trgovini Lagerhaus v Dobrli vasi. Tako kot zdaj bo gostišče odprto od petka do nedelje in ob cerkvenih praznikih, to pa od 10.00 dalje. Poleg Verene in Daniela bosta v gostišču še naprej pomagali dve dolgoletni sodelavki, pa tudi Verenina starša Lojz in Ana ju bosta podpirala po svojih močeh. V Juenni je zdaj aktivna že četrta generacija, hčerka Annalena (15) z navdušenjem pomaga v strežbi in tudi njena mlajša sestra Selina (13) kaže zanimanje za gostinstvo. Kakšne načrte imata Verena in Daniel z Juenno? »Popravila bova igrišče za otroke, preuredila letni vrt in mogoče malo spremenila jedilni list,« odgovarja Daniel Kordesch. »Večinoma bo vse ostalo tako, kot je, ker si to naši gostje tudi želijo, bo pa tudi prišla kakšna novost,« pravi Verena. Tako kot v preteklosti bo Juenna tudi v prihodnje ostala kraj, kjer bo mogoče izvesti poroke, sedmine, občne zbore, pa tudi družinske veselice. 8. julija vabijo na novo otvoritev gostišča z glasbo v živo, igrala bosta brata Suschnig. Na goste čaka posebna ponudba z žara in akcijske cene za jed in pijačo. »Nihče ne bo šel domov lačen ali žejen,« obljublja Daniel Kordesch. Pri vodenju gostilne jima je najbolj pomembno, da bo kvaliteta jedi ostala tako dobra kot doslej in da se bodo gostje počutili dobro. Obema je važno, da bo Juenna še naprej ostala kraj, kjer bo slovenščina enakopraven jezik, kar se vidi tudi na vabilu na novo otvoritev.

Gostišče Juenna sta 15. julija 1969 otvorila Alojz Gregorič, p. d. Omrov Lojz (1935–2012) in žena Helena, roj. Smrečnik (1938–2011). Leta 2019 so praznovali 50-letnico te podjunske gostinske inštitucije.