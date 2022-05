Potrjeni predsednik Benjamin Wakounig je na občnem zboru predstavil pestro delovanje SGZ. Povedal je, da SGZ gradi na mladini in da bodo teme energetika, podnebje in okolje med ključnimi nalogami za bodočnost.

Na rednem občnem zboru Slovenske gospodarske zveze (v torek, 10. maja) je bil Benjamin Wakounig ponovno izvoljen za predsednika upravnega odbora.

Wakounig je povedal, da si pred štirimi leti na zadnjem rednem občnem zboru SGZ nihče ni mogel predstavljati, da je pred nami težka in burna doba, ki jo zaznamujeta koronavirus in vojna v Ukrajini. Pri SGZ so se spremenjenemu položaju zaradi pandemije hitro prilagodili in preko spleta bili na razpolago partnerjem in članom.

V brošuri za občni zbor je prikazana izjemna rast obiska spletne strani SGZ,. To število se je s 6.936 ogledov v letu 2018 povišalo na 76.364 ogledov v letu 2021.

Robert Hedenik, Marija Hedenik, Andreas Urbas

Wakounig je predstavil aktivnosti, projektno in povezovalno delo SGZ v regiji. Podčrtal je tesno vključenost SGZ pri reševanju vprašanja prehodnosti avstrijsko-slovenske meje med pandemijo. SGZ gradi na mladini, je poudaril Wakounig in dodal, da prva generacija mladih v SGZ že prevzema vodeče položaje v podjetih ali pa se je odločila za samostojno pot. Nekateri so tudi v vodilnih funkcijah pri SGZ, je povedal Wakounig. Število članov postopoma narašča, trenutno jih ima SGZ 370. Za delo in angažma za mladino se je zahvalil podpredsedniku Feliksu Wieserju in omenil projekt M.A.J. – Mreža Alpe Jadran. V sklopu projekta so pri SGZ izpeljali 13 dogodkov in 8 webinarjev in s tem več kot 500 mladim iz Avstrije, Hrvaške, Italije in Madžarske omogočili, da se družijo in povezujejo. Delovanje SGZmladi je predstavil Luka Podlipnik.

Peter Preinig, Marina Hedenik, Milan Wutte in Matej Čertov

Nov predsednik nadzornega odbora je postal Andreas Urbas. Nasledil je Franza Mlinarja, ki je to funkcijo uspešno opravljal dvanajst let. Občnega zbora sta se udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch ter generalni konzul Anton Novak. Občni zbor je vodil Rudi Vouk, odbori SGZ pa so bili vsi soglasno izvoljeni.

Po izvolitvi je Wakounig povedal, da je cilj za naprej kvalitetno delo za člane. Pri SGZ v novi mandatni dobi 2022-2026 hočejo spet dobiti projekt iz evropskega programa Interreg, saj ima SGZ prav tam veliko izkušenj. Novi časi nas postavljajo pred nove izzive, je Wakounig poudaril in povedal, da bodo med ključnimi nalogami energetika, podnebje in okolje.

Hanzi Ogris, Feliks Wieser

V sklopu občnega zbora so podelili tudi priznanja za izjemnost. Priznanje za dolgoletno članstvo v SGZ sta prejeli podjetji Hedenik in Krivograd, priznanje za dolgoletno delovanje v odborih SGZ pa je prejel Hanzi Ogris. Za uspešno čezmejno delovanje so bila nagrajena podjetja Roto Group, OGK Zäune in Roltek.