V nedeljo, 8. maja, so v globaški delavnici Florijan z dobrodelnim koncertom zaključili letošnje globaške kulturne dni v organizaciji Slovenskega kulturnega društva Globasnica. Predsednica Marija Markitz: »Vojna v Ukrajini je tudi nas zelo prizadela. Z dobrodelnim koncertom želimo pozvati k miru in po naših močeh lajšati trpljenje ljudi v Ukrajini.« Marija Markitz se je za pomoč pri organizaciji letošnjih kulturnih dni zahvalila vsem pomagačem, umetnicama Nežiki A. Novak ter Barbari Möseneder-Köchl in predvsem Lidiji Gregorič. Gregoričeva je prevzela »bolj ali manj vso organizacijo letošnjih kulturnih dni in nas zbudila iz kulturnega spanja, ki ga je povzročil kovid« (M. Markitz). Sestri Sara in Mira Gregorič (Duo Sonoma) sta na koncertu predstavili svojo prvo zgoščenko DUO SONOMA I. V pavzi in po nastopu Gregoričevih so sodelavci in udeleženci delavnice Florijan na benefičnem bazarju prodajali ročne izdelke. Del teh, lampijoni iz gline, so nastali pod vodstvom umetnice Nežike A. Novak. Prodajali so tudi srečke. Glavno nagrado, umetnino, ki jo je za ta namen podarila Nežika A. Novak, je prejela Simona Markitz. Drugo nagrado, umetnino Barbare Möseneder-Köchl, je prejel Marko Gregorič (ml.).

Anka Jernej je bila pristojna za prodajo lampijonov, ki so v delavnici Florijan nastali z Nežiko A. Novak. Društveniki SKD Globasnica so poskrbeli za pogostitev gostov. Direktor Karitasa Ernst Sandriesser in Anita Kutschek-Strmcnik, ki trenutno vodi delavnico Florijan v Globasnici. Sara in Mira Gregorič sta predstavili svojo prvo zgoščenko. Glavno nagrado – umetnino, ki jo je podarila Nežika A. Novak – je prejela Simona Markitz.

Z darovi mnogih podjetnikov, posameznikov in obiskovalcev koncerta so zbrali lepo vsoto 4000 €. Ves izkupiček koncerta je namenjen pomoči za Ukrajino pod okriljem Karitasa. Med številnimi obiskovalci so bili direktor Karitasa Ernst Sandriesser, kitarist Janez Gregorič, Simona Roblek, Štefan Merkač in globaški podžupan Peter Hutter (EL).