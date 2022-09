Prav danes, 1. septembra 2022, obhaja novinar Janko Kulmesch svoj 70. življenski jubilej

Rojstni dan novinarskega kolega Janka Kulmescha težko pozabiš, saj je ta 1. septembra, torej v petem pliberškem letnem času, okoli jormaka. Res je, Janka še naprej štejemo v naš uredniški kolektiv Novic. Rad priskoči na pomoč, ko je treba z novinarsko fineso obdelati kako temo. Še naprej skrbi za čestitke in piše tankočutne nekrologe in je kot pisec mnogokrat tudi kronolog navadnih in nenavadnih ljudi.

Trije očetje in tri matere

Janko Kulmesch se je rodil 1. septembra 1952 na Suhi v mnogočlansko družino kot peti od 14 otrok Šimeja in Tončke Kulmež. Mama Tončka je danes stara 94 let. Ko je bil star leto in pol, so Libuče postale njegov nov domači kraj, saj je živel pri krušnih starših, Christofu in Lenčki Schultes, rojeni Lienhard. Krušni oče je bil bivši nemški vojak, tako da je doraščal dvojezično in je kot eden redkih v Libučah že znal nemško, še preden je tam začel hoditi v ljudsko šolo. Krušni oče se je smrtno ponesrečil na Jankov 15. rojstni dan, nedolgo zatem je umrla krušna mati. Nato je doraščal pri družini Franca Lienharda, ki je bil brat krušne matere Lenčke. Zakonca Lienhard, ki sta bila že krušna starša Jankovega brata Karla, sta nato postala druga krušna starša Janka. Po zaključku Slovenske gimnazije je leta 1973 inskribiral pravne vede v Gradcu, leta 1974 tam sodeloval pri ustanovitvi Kluba slovenskih študentk in študentov in bil prvi predsednik KSŠŠG. V študentskih letih je delal tri leta pri pošti v Gradcu in bil dve leti v Salzburgu, saj je, kot pravi, hotel spoznati zahod. Vseskozi je ostal povezan z domačimi Libučami in tamkajšnjimi ljudmi. Dolga leta je bil tajnik društva Kralj Matjaž in 30 let sestavljal spored Libuškega žegnanja. Štirinajst let je bil v partnerstvu, od tega sedem let poročen. Zakon se je razšel zaradi novinarskih obveznosti, še naprej pa ima dobre stike z bivšo ženo.

V novinarstvu že več kot 50 let

V novinarske vode je Kulmesch zaplul zelo zgodaj, sprva kot dopisnik in počitniški sodelavec Našega tednika (NT). Prvi članek za NT je napisal leta 1968 o koncertu SPD Edinost v Pliberku. Večkrat je med počitnicami vodil uredniške posle NT. Leta 1981 je Kulmesch postal polnopoklicni urednik časopisa. Leta 1985 je med kratko poklicno pavzo zaključil študij pravnih ved in nato postal glavni urednik Našega tednika. Od vsega začetka se je pri glasilu NSKS zavzemal za novinarsko svobodo in odprtost tednika. Že tedaj se je trudil za skupni časopis narodne skupnosti, a politične razmere v tem času takšne spremembe še niso omogočale. Kot novinar je skušal prebiti taborsko mišljenje, saj na podeželju in pri mladini že tedaj ni več videl nobenega razdvajanja, kot poudarja. Pri Našem tedniku, poudarja Janko, je doživel čase absolutne svobode, pa tudi čas, ko so cenzurirali politične članke urednikov, tako da se je kot novinar večkrat boril za uveljavitev demokratskih načel v narodni skupnosti. Med leti 1988 in 1991 je bil pravnik pri Zvezi bank, od novembra 1991 do leta 2003 je bil glavni urednik Našega tednika, dokler niso iz Našega tednika in Slovenskega vestnika nastale Novice. Nato je bil poslovodeči tajnik pri NSKS in bil mdr. še predsednik PUAK. Pri Novicah je spet sodeloval od leta 2011, kjer je bil zaposlen do svoje upokojitve leta 2017.

Osmrtnice in čestitke

Smrt ga je že vedno zanimala, odgovarja na vprašanje, kako je prišel do pisanja nekrologov. Kako se je razvil čut za pisanje osmrtnic, si sam ne zna razložiti, a smrt ga je zaposlovala že kot otroka, ko so mimo domače hiše peljali krsto soseda. Poudarja, da s kronološko zgrajenimi članki posredno zapisuje tudi zgodovino navadnih ljudi in narodne skupnosti. Poudarja, da rad piše tudi čestitke in tako »pokriva« življenje ljudi od rojstva do smrti.

Rojstni dan bo praznoval po jormaku, pravi. Samoumevno pa je, da bo tudi letos obiskal sejem v Pliberku. Veseli se že tudi srečanja z bralci Novic na izletu tednika začetek oktobra. Še naprej bo sledil načelu, da moraš imeti ljudi rad in biti komunikativen. To je bilo tudi zmeraj njegovo glavno novinarsko načelo.

Novinarskemu kolegu in prijatelju iskreno čestitamo in želimo vse najboljše. Čestitkam Novic se pridružujejo prijatelji od blizu in daleč.

Dragi Janko, naj se ti uresničijo vse želje in hvala za skupaj prehojeno novinarsko pot!