Družina Helene in Štefana Domeja v Rinkolah je znana predvsem kot izrazito politična. Že Štefanov oče Ignac Domej se je kot zbornični in občinski svetnik ter podpredsednik NSKS zavzemal za narodno- in občinskopolitične ter kmečke interese. V pliberški občinski sobi in kmečki zbornici ga je uspešno nasledil sin Štefan.

Domejevi pa nimajo samo izrazitega političnega čuta, so tudi izrazita zdravniška družina. Štefanov brat Maks Domej je zdravnik na Dunaju. Družina Štefana Domeja pa ima v svojih vrstah kar štiri zdravnice: žena Helena je priljubljena zdravnica v Šmihelu, hčerka Marija je na Dunaju ortopedinja, hčerka Lidija pa opravlja na celovškem klinikumu turnus. Pred kratkim je na medicinski fakulteti v Mariboru zaključila študij medicine tudi Ana Lena Domej. Z njo se veselijo in ji iskreno čestitajo ter ji želijo vse dobro na nadaljnji življenjski in poklicni poti družina, sorodniki ter prijatelji od blizu in daleč.