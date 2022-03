V sredo, 9. marca, je dežela Koroška počastila vrsto uglednih osebnosti, med njimi umetnico Tanjo Prušnik, geografa Petra Jordana, diplomata Wolfganga Petritscha, novinarja Eugena Freunda in kulturnega posrednika Gerta Thalhammerja. Prušnikova in Jordan sta prejela Veliki častni znak dežele, preostali pa Veliki zlati častni znak dežele Koroške.

Wolfgang Petritsch je avstrijski diplomat, ki je v preteklosti opravljal funkcijo visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, veleposlanika Avstrije v Beogradu in v skupščini Združenih narodov. Koroški Slovenec je strokovnjak za jugovzhodno Evropo, a tudi avtor biografije nekdanjega kanclerja Bruna Kreiskega. S svojo dejavnostjo je pripomogel k ugledu Koroške v svetu, za kar ga je dežela počastila z Velikim zlatim znakom dežele Koroške.

Wolfgang Petritsch; Foto: LPD Jannach

Arhitektka, umetnica in predsednica dunajskega Doma umetnikov Tanja Prušnik je posrednica med nemškogovorečimi in slovenskogovorečimi v deželi, tako piše v utemeljitvi Velikega častnega znaka dežele Koroške. Njeno umetniško delo se ukvarja s socialnimi, feminističnimi in družbeno pomembnimi temami. V vlogi predsednice dunajskega Doma umetnikov se tudi v glavnem mestu zavzema za vidnost ne samo koroškoslovenske umetnosti in kulture, temveč tudi Koroške na splošno, smo slišali v dvojezičnem častnem nagovoru Prušnikove, ki je priznanje sprejela z »globoko hvaležnostjo in ponižnostjo«.

Tanja Prušnik; Foto: LPD Jannach

Geograf dr. Peter Jordan je Veliki častni znak dežele prejel za posebne zasluge za Koroško. Jordan je dolgoletni lektor na Univerzi Alpe Adria v Celovcu, na kateri je leta 1998 tudi habilitiral. Uspelo mu je, da se pri geografskih poimenovanjih, ki so izraz človekove povezanosti s prostorom, upošteva tudi etnična raznolikost na Koroškem. So tudi osnova za znanstveno podkovano, povezujočo in sporazumno manjšinsko politiko na Koroškem. Dr. Jordan je ustvaril znanstveno osnovo za upoštevanje slovenskih krajevnih imen na uradnih zemljevidih v Avstriji.

Gert Thalhammer je vodja »Družbe Dante Alighieri Špital ob Dravi – Milštat«. Thalhammer je Veliki zlati častni znak dežele prejel za kulturno posredništvo med Avstrijo in Italijo, v okviru katerega so številne Korošice in Korošci spoznali čare italijanske kulture, pokrajine in kulinarike.

Eugen Freund; Foto: LPD Jannach

Veliki zlati častni znak dežele je prejel tudi dolgoletni novinar ORF Eugen Freund, ki je odraščal v Škocjanu. Kot poslanec v Evropskem parlamentu je Freund z velikim angažmajem zastopal interese Avstrije in Koroške, je zapisala dežela v utemeljitvi najvišjega priznanja Koroške.