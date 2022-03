Pred dvema tednoma je na svetovnem mladinskem prvenstvu v smučarskih skokih v poljskih Zakopanah Daniel Tschofenig, član športnega društva Zahomc, osvojil kar tri zlate kolajne.

Daniel Tschofenig z odborniki in mladimi športniki in športnicami ŠD Zahomc. Foto: Tomaž Druml Mediaworks

Tako po posamični kot tudi po moštveni in mešani ekipni tekmi je Daniel Tschofenig stopil na najvišjo stopničko in s tem poskrbel za zgodovinski trenutek ne le za društvo ŠD Zahomc. Smučarski skakalec se je v soboto, 12. 3., vrnil v domačo Strajo vas na Zilji, kjer so mu sokrajani pripravili veličasten sprejem. Sobotnega slavnostnega dogodka so se poleg krajanov in velikega števila oboževalcev zimskega športa udeležili številni častni gostje, med drugim sta bila navzoča deželni glavar in športni referent Peter Kaiser in predsednik Slovenske športne zveze Marijan Velik. Slednji je uspešnemu športniku predal darilo in mu zaželel vse dobro za zadnje preizkušnje v letošnji sezoni. Poudaril je tudi pomembno in tradicionalno vlogo, ki jo opravlja športno društvo Zahomc.