Avstrijsko zvezno združenje invalidov (ÖZIV) od leta 2006 podeljuje nagrade za najboljše novinarske prispevke o ljudeh z različnimi posebnimi potrebami. Nagradi sta letos prejeli Ajda Sticker (elektronski mediji) in Sandra Knopp (tiskani mediji).

Dunaj – ÖZIV, Avstrijsko zvezno združenje invalidov, nagrade za izjemno poročanje o osebah z različnimi posebnimi potrebami podeljuje v kategorijah Tiskani mediji (vključno s članki spletnih časopisov) in Elektronski mediji (radio in televizija). Koroška Slovenka Ajda Sticker, novinarka ORF, je nagrado prejela za niz prispevkov »Pojasni mi, kako živiš«, predvajan v oddaji »Heimat, fremde Heimat«. V tem nizu je Ajda spremljala ljudi s posebnimi potrebami skozi njihov vsakdan, žirija pa je posebej izpostavila spoštljivost in profesionalnost, s katero se novinarka bliža svojim sogovornicam in sogovornikom. Sandra Knopp je nagrado prejela za članek »Kann ich behilflich sein?«, ki je izšel v magazinu »konsument«. Posebna nagrada žirije je šla radiu Ö3 za njihov projekt »Ich kann und will arbeiten«.