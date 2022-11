Avstrija je pretekli teden obvestila Evropsko komisijo, da bo podaljšala nadzor na schengenski meji s Slovenijo, Slovaško in Madžarsko. Republika Slovenija je prepričana, da je odločitev neutemeljena.

Avstrija med razlogi za podaljšanje mejnega nadzora v pismu Evropski komisiji navaja »povečanje migracijskih tokov zaradi vizumskih politik na Zahodnem Balkanu, povečanje sekundarnih migracij zaradi trenutnih razmer na zunanji meji EU ter tudi aktivnosti organiziranih skupin tihotapcev«, tako avstrijsko notranje ministrstvo v pismu Bruslju. Mejni nadzor na meji s Slovenijo in Madžarsko je podaljšan do 11. maja 2023, na meji s Slovaško pa do 12. decembra letos.

Država članica EU lahko mejni nadzor znotraj schengenskega prostora uvede za največ šest mesecev samo, če dokaže obstoj resne grožnje za javni red in notranjo varnost. Kot sporoča Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, je »glede na statistične podatke obeh strani število ilegalnih prehodov meje in vrnjenih oseb nizko in primerljivo številkam iz prejšnjih let«. Zato po oceni Republike Slovenije ne gre za novo grožnjo, oziroma RS od sosede pričakuje opustitev izvajanja začasnega mejnega nadzora.