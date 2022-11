Rizzijeva nagrada Robertu Kropiuniku

V Šiši v Zahomcu sta včeraj, 8. novembra, SPZ in ZSO podelila Rizzijevo nagrado Robertu Kropiuniku. Laudator Danilo Prušnik je povedal, da se je pedagog, športnik, kulturnik, umetnik in vizionar Kropiunik vse življenje zavedal, da šport povezuje različne kulture in jezike. Njegovo vodilo je bilo: ljubezen, dobrota, poznavanje človeške narave, doslednost, vztrajnost. Prušnik je poudaril: »Danes mislim, da bo nagrada prišla v prave roke vizionarju optimistu, ki se je celo življenje ukvarjal z razvojem športa in s tem, kako bi ohranjeval in širil slovenski jezik.« Še danes Kropiunik z navdušenjem trenira mlade športnike celovškega atletskega kluba KLC. Več lahko preberete v naslednji številki Novic.