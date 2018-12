Celovec Pri koroških klubaših je postalo že neke vrste tradicija, da vikend pred božičem vabijo na Slovenske dneve. Tridnevna prireditev se večinoma odvija v klubskih prostorih v celovški Spengergasse. Ime prireditve se je v letih spremenilo, iz Slovenskih dnevov so postale Jesenske noči, nato Kulturac (kot izraz nezadovoljstva mladine) in spet nazaj na prvotno ime Slovenski dnevi. Najvažnejše sestavine vsakoletnega viška delovanja pa so ostale iste. To so po študentskem receptu dobra glasba, branja, delavnice, druženje do jutranjih ur ter veliko zabave za obiskovalce in koroško študentarijo.

Letošnji Slovenski dnevi so se začeli na tradicionalni klubski večer, v četrtek, v Tischlerjevi dvorani z gledališko predstavo »Mi, evropski mrliči.« mladinske gledališke skupine SPD Bilka iz Bilčovsa. Uradna otvoritev je sledila v klubskih prostorih. Tam so zaigrali študentje celovškega konservatorija, ki redno zahajajo v klubske prostore in so tam nastopali že v najrazličnej-ših zasedbah. Samoumevno, da zasedbo »Konsekryner« sestavljajo študentje iz Avstrije in Slovenije.

Spored se je nadaljeval v petek. Po delavnici z znakovnim jezikom, ki ga je vodila Kristina Mochar je sledilo težko pričakovano branje Maje Haderlap. Na violini pa sta za glasbeni okvir branja poskrbeli Lena Kolter in Alma Gunzek. Nato so zakurili Bališevci, ki so mdr. zaigrali pesmi z nove zgoščenke »11°«.

Ob obiskovalcih koncerta pa so nastop v klubu tudi uživali Bališevci sami. »Klub, bilo je fenomenalno, nimam več glasu danes, za vedno v bališovih srcih!!!,« je zapisal Norbert Bališ na Facebooku.

V soboto sta po plesnem tečaju z Valentino Kunauer zbora KSŠŠK in KSŠŠG dokazala, da tudi zborovsko petje pri študentih poteka na visoki ravni. Z njimi sta nastopila mladinski zbor ICS Zmaj in skupina Tambula. Za zaključek pa je v klubu zaigrala skupina Blowing Doozy.