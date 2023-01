Helena Lobnig, Simeon Mikl in Olga Krušic so nam predstavili maturantski ples DTAK. V komiteju so še Nina Hojzan, Ira Jusufagić in Nedim Šarić. Instagram: @masquerade_haktak

Dijaki DTAK Olga Krušic, Helena Lobnig in Simeon Mikl so predstavili maturantski ples pod geslom »Masquerade – The night is ours«. Ples bo 28. januarja, ob 20.00 v Casineumu v Vrbi, letos je na DTAK 29 maturantk in maturantov v dveh razredih.

Tudi maturantskega plesa Dvojezične trgovske akademije v Celovcu dve leti ni bilo. Iniciativa, da bi ga spet organizirali, je prišla od maturantk, ki so v komiteju. Ples bo v Casineumu v Vrbi, ker se jim zdi lokacija ob jezeru najlepša in ker so bili plesi DTAK tudi v preteklosti že tam. Priprave so trenutno še v polnem teku. Poleg plesanja bodo gostje lahko sodelovali pri tomboli. Tam bo mogoče dobiti izdelke domačih kmetov, ena od glavnih nagrad pa bo umetnina Gustava Januša. »Imamo domačo slovensko glasbo, v glavni dvorani bo igral Ansambel Rosa s Petrom Grillizem, za vroče ritme v diskoteki bosta poskrbela DJ Dropstar in DJ Churcher,« pripoveduje Helena Lobnig, ki se želi na plesu »počutiti kot kraljica«. Plakat so oblikovali sami, ustvaril ga je član komiteja Nedim Šarić. »Tema našega plesa je maškerada, tako da bo ples tudi nekakšen start v pustni čas, morda bo ta ali oni s seboj prinesel kako elegantno masko,« pravi Olga Krušic. Za finance je pristojen Simeon Mikl: »Sčasoma smo pridobili dovolj podpornikov, morali smo se pa zelo potruditi. To je bil največji izziv pri organizaciji.« Po polnočnem vložku, ki bo veliko presenečenje, bo aftershow-party v »Gig baru« v Vrbi. »Ples se bo po 2.00 počasi končal, zabava pa še dolgo ne,« se veseli Olga Krušic. Kdor želi praznovati do jutranjih ur, dobi v hotelu v bližini popust na prenočitev, tudi parkiranje je za goste plesa cenejše.

Združenje strašev DTAK bo na plesu poskrbelo za pršut, družine maturantk in maturantov pa za dobro pecivo. Vstopnice (predprodaja 15 €) lahko kupite pri maturantih, na šoli, pri pofesorjih ter v knjigarnah Haček in Mohorjeva, lahko pa jih tudi rezervirate : +43 463 38 24 00