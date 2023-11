Tinjski Katoliški dom prosvete Sodalitas vabi na izobraževalni tečaj za delo v vrtcih, ki poteka 14-dnevno, traja 11 mesecev, obsega 430 ur, od tega pa je kar 160 ur prakse. Tečaj stane 1.800 evrov, izvedli pa ga bodo le, če se bo prijavilo najmanj 10 odraslih oseb. Na tečaju, ki je pretežno v slovenskem jeziku, bodo absolventi med drugim spoznali pravna in organizacijska vprašanja, didaktiko in metodiko ter oblike kooperacije in komunikacije v predšolskih izobraževalnih in vzgojnih ustanovah.

Daniel Sturm: »Z Delovno skupnostjo privatnih dvo- in večjezičnih vrtcev organiziramo že šesti izobraževalni tečaj. Delovnega mesta sicer ne moremo zagotoviti, vendar naši absolventke in absolventi zelo hitro najdejo zaposlitev. Dodatna vrednost naše ponudbe je dvojezična izobrazba oz. dvo- in večjezičnost nasploh.«

Prijave: do 8. januarja 2024

Začetek tečaja: februar 2024

Informacije: www.sodalitas.at

Kontakt: MMag. Daniel Sturm, 0676 8772 7213, [email protected]