Minuli petek smo na Instagramu vprašali naše bralke in bralce, kdo je po njihovem mnenju najboljši nogometaš ali nogometašica jesenskega dela sezone.

Po prvem spraševanju so največ glasov prejeli David Smrtnik (Železna Kapla), Dorian Urank (DSG Sele), David Gasser (Bilčovs) in Lena Krautzer (Vajškra). Omenjeni so se nato potegovali za naziv najboljšega pri drugem spraševanju, ki je potekalo od ponedeljka do torka. Skupno je pri drugem spraševanju sodelovalo 344 oseb.

Največ glasov je prejela Lena Krautzer (45 %), pred Davidom Gasserjem (23 %), Davidom Smrtnikom (17 %) in Dorianom Urankom (15 %).

Vajškra trentuno na prvem mestu

Lena Krautzer je začela z igranjem nogometa na domačem vrtu s sosedi. Prvič si je nogometne čevlje zavezala pri društvu iz Šentjakoba. Ko pa je tamkajšnja ženska ekipa razpadla, se je pridružila leta 2018 ekipi iz Vajškre, za katero igra še danes. Po jesenskem delu nogometašice iz Vajškre gledajo z nasmehom na razpredelnico. Trenutno so namreč na prvem mestu. Le ekipa iz Oberglana, ki ima dve tekmi manj, bi jih lahko še prehitela. Pred sezono je šefica obrambe Lena Krautzer povedala, da je cilj ekipe uvsrtitev med prve štiri in bi se tako potegovale za naslov koroškega prvaka. Tekmovanje v ženskem koroškem prvenstvu je razdeljeno tako, da vseh devet ženskih ekip igra v rednem delu vsaka proti vsaki. Nato prvi štirje tekmujejo za naslov koroškega prvaka, preostale ekipe pa se potegujejo za naslov pravkinj v podligi.