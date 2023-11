Maturanti Slovenske gimnazije v Celovcu bodo svoj maturantski ples odplesali v soboto, 18. novembra, v Casineumu v Vrbi. Pričetek je ob 19.30, v polnočnem vložku čaka obiskovalce plesa casting za novi film o James Bondu.

Iz 8. A in 8. B razreda Slovenske gimnazije bo k maturi pristopilo 55 maturantk in maturantov. Po besedah organizacijskega komiteja (na sliki) je bilo težko motivirati sošolke in sošolce za delo pri pripravi plesa, zahtevno pa je bilo tudi iskanje sponzorjev. Moto letošnjega maturantskega plesa Slovenske gimnazije je Zadnja misija 007, temo so izbrali na glasovanju v WhatsApp skupini. V polnočnem vložku v Casineumu v Vrbi bodo organizirali kasting za nov film o Jamesu Bondu. Igrali bodo Poskočni muzikantje iz Slovenske Bistrice in DJ Potter. Obvezna je večerna garderoba.

Maturanta in maturantka o svoji šoli

Daniel Stern, Žitara vas Daniel je najprej kratko obiskoval Višjo tehniško šolo HTL Mössingerstraße, nato pa se je prepisal na Slovensko gimnazijo, kjer se odlično počuti. »V razredu smo se dobro razumeli, saj smo se recimo na izletih imeli zelo lepo in nismo bili razdeljeni na več prijateljskih skupin, temveč smo delovali kot enota. Po maturi bom na Dunaju študiral informatiko, ker že zdaj malo delam v tej smeri, pa tudi zato, ker gre za iskan poklic.«

Christian Eneas Sienčnik, Dobrla vas Slovensko gimnazijo si bo zapomnil po tem, da je na njej (razen enega leta v Ameriki) obiskoval tako nižjo kot tudi višjo stopnjo. »Sem se pa veliko naučil o tem, kaj vse je povezano s tem, da si koroški Slovenec. Važno sem mi tudi zdi, da na šoli pridobiš široko splošno izobrazbo in razgledanost.« Najprej želi opravljati civilno službo pri Rdečem križu, nato pa vpisati medicino na Dunaju ali v Ljubljani.

Ela Ajda Grilc, Gornja vas pri Žvabeku Na šoli ji je bilo super tudi »zaradi tega, ker je na njej veliko koroških Slovencev. To ti daje občutek, kot da so tvoji prijatelji vedno s teboj. Delimo si isto izkušnjo zgodovine, pa tudi to, kako živimo«. Na Dunaju želi študirati gledališke, filmske in medijske vede, mogoče pa paralelno še slavistiko. TV