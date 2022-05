Celovški župan Christian Scheider je prišel na obisk k SAK: kot prijatelj kluba, kateremu je pred devetimi leti pomagal do lastne domovine.

Zgodovina SAK je poznana. Od ustanovitve SAK leta 1970 do leta 2013 so mnogi celovški politiki in župani preprečevali lastno domovino SAK v Celovcu, vedno v upanju, da bo klub sam obupal in nehal. 43 let po ustanovitvi je pod županom Christianom Scheiderjem uspelo kupiti za SAK športni park Welzenegg, leta 2013 je SAK dobil končno svojo domovino.

Vmes je potem bila perioda, ko Scheider ni bil župan, leta 2021 pa je bil spet izvoljen. Ponovno kot župan je 6. maja spet prišel na obisk in napravil začetni udarec derbija SAK – KAC. Med obiskovalci tudi nekdanji in današnji predsednik ZSO Marjan Sturm in Manuel Jug, ki sta Scheiderja tudi spomnila, da je pri SAK še odprt projekt popravila objekta, ki je leta 2018 pogorel.

Marjan Sturm, predsednik ZSO Manuel Jug, Scheider, Kral, Jonke in predsednik SAK Marko Wieser

NOVOSTI OKOLI SAK Rumeni kartoni SAK: 8 Darjan Aleksič (pri naslednjem zaprt), 7 Marko Gajič, 6 Lausegger, Vukovič, Svetlozar, 5 Marko Mitrovic (zaprt za tekmo proti Lendorfu), 4 Vidmar, Jurinič, Čamber (vsi stojijo po naseldnjem kartonu), 3 Biščan, Dullnig Eldin Avdič, nekdanji U16-vratar SAK, je prevzel trenersko mesto SAK U15/C, to je ena od treh U15 ekip SAK. Bojan Stojmilov je novi trener SAK U10 v Celovcu. Doslej je bil vodja mladine v klubu Lesce v Sloveniji. Turnirja Jana Oblaka v Škofji Loki se bodo 4. in 5. junija udeležili SAK U9, SAK U10 in SAK U12 iz Celovca. Na turnir v Slivnico (24. Lukov memorial) v Sloveniji se bo 19. junija peljala SAK U9 iz Celovca. V »Taberni SAK« v Welzeneggu vabijo v soboto, 14. maja, od 16. ure dalje na večer ob glasbi in žaru. Vabljeni!

V prvenstvu trenutno ne teče ravno gladko. Dva poraza po vrsti nista ravno razveseljiva; ozadje je, da ima ekipa šest izpadov (kapetan Aleskič, Sredojević, Lausegger, Čamber, Gajič, Lupar). Na lestvici to zaenkrat ni pomenilo veliko negativnega, SAK ostaja v zgornjem delu in to je tudi cilj za letos.

PRVENSTVO – Koroška liga

SAK – KAC 1:2 (0:2)

Gol za SAK: Biščan

Kraig – SAK – 2:0 (1:0)

KOROŠKA LIGA, 28. krog