Celovec Članica in član ŠD Zahomc, Hannah Wiegele in Daniel Tschofenig, sta prejela častno priznanje dežele Koroške za izredne športne uspehe v sezoni 2020/21. Častno priznanje jima je v torek, 20. aprila, predal deželni glavar Peter Kaiser. Višek sezone sta mlada športnika dosegla na letošnjem svetovnem prvenstvu juniorjev v finskem Lahtiju, kjer sta v ekipnem tekmovanju osvojila zlato kolajno.

you might also like