Veliko povpraševanje in naročila veselijo gradbeni sektor. Dražitve in nezanesljivost cen ter pomanjkanje materialov pa veselje grenijo.

Med redkimi gospodarskimi dejavnostmi, ki med pandemijo covid-19 niso utrpele izgub, je gradbeni sektor. Že lani, na začetku splošne krize, je šef podjetja Sabotnik Bau Hanzi Sabotnik za Novice dejal, da so njihove »stranke vesele, da delamo. Skrajšanega delovnega časa pri nas ne potrebujemo, ker imamo dela zadosti. Težave lahko povsod iščeš, mi pa iščemo rešitve.« Dela tudi letos ne manjka, vendar se gradbeni sektor ubada s problemom vse večjih stroškov za material.

»Povpraševanje po storitvah je večje kot običajno, za dobrih 20 odstotkov ga je več,« pravi Franc Gasser iz istoimenskega tesarskega podjetja v Bilčovsu. »Obenem pa gredo cene za material navzgor. Les je za 30 odstotkov dražji. Če je podjetje sklenilo pogodbo lani, letos dela praktično že pod ceno. Sedaj sploh ni več mogoče kalkulirati, ne za izvajalce ne za stranke, ker se cene kar naprej spreminjajo. Pri nas na primer je delež materiala pri stroških okoli 50 odstotkov. Če se les podraži za 30 odstotkov, to pomeni vsaj 15-odstot-no povišanje cen za storitve. In to v samo nekaj mesecih, kar je katastrofa,« pravi Franc Gasser. »Varčevanje se je med koronsko krizo skoraj podvojilo. Varčujejo pa tisti, ki denar imajo, torej v glavnem starejši. Sedaj ga hočejo investirati, ker se očitno bojijo inflacije. Za to pa so najprimernejše nepremičnine – beton in les, ne pa papir.«

Naročil tudi v pri podjetju Sabotnik Bau ne manjka, med njimi morajo sedaj že izbirati. »Idealno bi bilo, če bi materiale dobili in to za cene, ki smo jih navajeni. Sedaj je izziv ta, da je dela dovolj, a materialov ni,« pravi Hanzi Sabotnik. Kot majhno podjetje nimajo večjih težav zaradi pogodb iz starega leta, ki sedaj zaradi podražitve materialov finančno niso več vzdržne. »Lahko se celo zgodi, da kot podjetje doplačaš. Mi imamo na srečo predvsem manjša gradbišča, manjša naročila, kjer so mogoči kratkoročni dogovori,«, ugotavlja Sabotnik.

Težav z materialom sedaj nimajo samo izvajalci zidarskih in tesarskih del, temveč je problem splošen, potrjuje Martin Polesnig, šef inštalaterskega podjetja. »V povprečju je material pri nas okoli deset procentov dražji, nanj pa moramo čakati šest do osem tednov. Dela imamo dosti. Za nujna dela pa smo seveda vedno na voljo,« zatrjuje Polesnig.

Pomanjkanja naročil kljub splošni krizi tudi sicer ne poznajo v gradbenem sektorju. Zato pa poznajo druge težave. »Vse je dražje iz dneva v dan. Ponudbe sedaj veljajo samo še dva tedna, največ tri. Obenem pa primanjkuje dobrih delavcev. Vse teže jih je dobiti, zato jim bomo morali najbrž v prihodnje več plačati, kar pa pomeni, da se bodo cene za naše storitve, torej za stranke, povišale.«