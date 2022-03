Pod geslom »Pomladni obiski in koncerti iz naših krajev« se je v nedeljo, 13. marca, v Hiši kulture v Žvabeku ustavila ekipa prvega programa Radia Slovenija. Med 13. in 18. uro je poslušalkam in poslušalcem predstavila kraj, kulturo in utrip okolice. Sogovorniki v oddaji so bili mdr. predsednik KPD Drava Lenart Katz, glasbeni etnolog in zgodovinar dr. Engelbert Logar, avtor in pevec Pepej Krop, ravnateljica ljudske šole na Suhi Vida Logar, ravnateljica srednje šole Pliberk in umetnica Christine Meklin-Sumnitsch, občinski predstojnik Peter Trampusch za ajdovo iniciativo, živinozdravnik in »profesor lutk« mag. Rihard Grilc, študentka in organistka Eva Logar ter Renate Trampusch, dolgoletna članice pevsko-instrumentalne skupine PIS Žvabek. Višek oddaje pa je bil prav gotovo enourni nastop Okteta Suha z novim baritonistom Matejem Mačkom.

Moderatorja enournega koncerta Nika Rožanc in Milan Krapež

https://radioprvi.rtvslo.si/2022/03/dogodki-in-odmevi-1699/