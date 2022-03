KOŠ Celovec je v soboto, 12. marca, v domači dvorani premagal vodečo ekipo v zahodni diviziji druge zvezne lige Swarco Raiders Tirol s 100:76. S tem so si slovenski košarkarji predčasno zagotovili vstop v končnico prvenstva. Tudi včerajšnjo tekmo proti ekipi Dornbirn Lions so slovenski košarkarji dobili z 98:77.

Članska ekipa košarkarskega kluba je v minulih tednih lahko nastopala v polni postavi, kar se je zrcalilo tudi v dobrih izidih. Na sobotno tekmo se je po lahki poškodbi gležnja vrnil k ekipi tudi Marko Gutalj. Tekma proti vodeči ekipi v zahodni diviziji druge zvezne lige se je začela izenačeno, toda že kmalu so varovanci trenerja Roka Heiligsteina prevzeli vodstvo. V celotni tekmi je izstopala druga četrtina, v kateri so domači košarkaši dopustili le dvanajst točk. S prednostjo dvajsetih točk se je končal prvi polčas za slovenske košarkarje.

V drugem polčasu ekipa KOŠ-a v borbeni in hitri tekmi ni več dopustila Tirolčanom, da bi se vrnili v tekmo. Kot strelci so blesteli Valentin Pasterk (25 točk), Grega Sajevic in Marko Gutalj (oba 23 točk). Prav tako so tudi mlajši igralci slovenskega košarkarskega društva doprinesli svoj delež k zmagi. Na tekmi so dobili možnost pokazati svoje znanje in nabirati pomembne izkušnje za nadaljnji razvoj. Končni rezultat prepričljive zmage je zapečatil mladi Simon Sienčnik, ki je v zadnjih sekundah tekme zadel met za tri točke in s tem povišal na 100:76. KOŠ Celovec si je z zmago že tri tekme pred koncem rednega dela zagotovil vstop v končnico prvenstva (play-off).

Utrinek s tekme proti ekipi Swarco Raiders Tirol

Dolgoletna spremljevalca tekem Slavko Einspieler in Brigitte Einspieler-Urban opažata, da je kvaliteta letošnje ekipe višja, kakor je bila v letih poprej. Nedvomno je, da če ekipa nastopa v polni postavi, lahko igra na samem vrhu. Posebnost spremljanja tekem KOŠ-a vidita v napetosti in hitrosti igre, predvsem ko tekme lahko spremljata v živo.

Članska ekipa KOŠ Celovec je tudi v soboto, 19. marca, doma slavila zmago proti ekipi Dornbirn Lions, slovenski košarkarji so zmagali z 98:77 in s tem ostajajajo na prvem mestu na lestvici zahodne konference.