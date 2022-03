Praznovanje ob polokrogli obletnici 2021 je zaradi pandemije odpadlo, zato so pred nedavnim v pliberški gostilni Alpe Adria gostilničarja Lovra Güntherja praznovali pač šesto obletnico gostilne. Günther je ob tej priložnosti ponudil jedi z žara in bograč, nazdravit pa so prišli predvsem stalni gostje in gostilničarjevi prijatelji.

Günther pravi, da je posebno ponosen na lastno napolitansko pico, drugače pa gostilna nudi klasičen jedilnik z zrezki, jedmi z žara in lignji. Med zaprtjem gostiln je Günther nudil tudi dostavo na dom.

Gostilna sprejema tudi skupine do 50 ljudi in je vsak dan, razen ob torkih, odprta od 11. do 22. ure, ob petkih in sobotah pa celo do 23. ure.

Ko bo vreme dopuščalo, bodo v gostilni Alpe Adria spet na voljo mize za goste na dvorišču.