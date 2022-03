V petek, 11. marca 2022, je bila v šmihelski Vinoteki David podelitev 4. nagrade »Kralja Matjaž«. Tokrat so predstavniki bistriške Regionalne liste počastili domačo zdravnico Heleno Domej.

»Sem zdravnica z dušo in telesom. Meni nobeno delo, ki ga opravljam kot zdravnica, ni težko.« S temi besedami se je Helena Domej zahvalila za nagrado »Kralja Matjaž«, ki jo od leta 2017 podeljuje Regionalna lista Bistrica zaslužnim osebam iz regije pod Peco. Minuli petek, 11. marca, sta jo podžupan Vladimir Smrtnik in občinska odbornica Doris-Grit Schwarz v imenu občinske frakcije REgi podelila priznani domači zdravnici. »Dr. Domej ima posebne zasluge na področju medicinske oskrbe na podeželju ter zasluge na cerkvenem področju,« so nagrado utemeljili pristojni REgi Bistrica. Za občinsko odbornico Doris-Grit Schwarz je Helena Domej »zdravnica, ki ima poleg medicinskih kompetenc tudi poseben čut za ljudi. Govori jezik, ki ga vsi pacienti tudi razumejo.«

Dr. Domej je to nagrado prejela kot prva ženska, prejšnji prejemniki so bili Charly Moser, Franz Kušej in Albert Krajger. Tudi tokrat je nagrado oblikoval domači umetnik Hermann Bričko, kot motiv za sliko je izbral farno cerkev v Šmihelu in goro sv. Katarine. V imenu fare in v lastnem imenu je predsednici farnega sveta v Šmihelu čestital tudi župnik Slavko Thaler, ki je poudaril povezanost dr. Domejeve z ljudmi. »Vedno je v ospredju človek, ki potrebuje pomoč. Hvaležni smo, da te imamo,« je povedal Thaler, ki Heleno Domej vidi tudi kot osebo, ki je »povezovalni člen v naši družbi«.

Nagrajenka se je na koncu »uradnega« dela prireditve za vso podporo zahvalila svoji družini in asistentkam, Davidovim za gostoljubnost in Kvintetu Donet za glasbeni okvir. Povedala je, da občuduje delo samostojnega gibanja in angažiranost liste REgi. Kot zdravnica uživa, »če so pacienti zadovoljni in srečni in če jim nasvet ali zdravilo pomaga.« Iz dela s pacienti lahko tudi zase črpa energijo: »Veliko daješ, veliko dobiš pa tudi nazaj.« Leta 2007 je odprla ordinacijo v Šmihelu. »Začetki kot privatna zdravnica na podeželju niso bili enostavni, a z vašo podporo sem uspela.« Z nagrajenko so se veselili številni gostje, sosedje, prijatelji in ponosna družina.