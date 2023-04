V nedeljo se je v Planici končala sezona smučarskih skokov s tekmovanjem najboljših 30 v svetovnem pokalu. Med tekmovalci se je odlično izkazal Daniel Tschofenig, ki tekmuje za ŠD Zahomc. V skupnem seštevku v smučarskih poletih je sezono končal na 10. mestu, medtem ko je v skupnem seštevku svetovnega pokala v smučarskih skokih zasedel 9. mesto. Na tekmovanjih v Planici se je zbralo med drugim veliko navijačev iz Koroške, ki so s svojim glasnim navijanjem dodali piko na i prijetni atmosferi. Vsi skupaj so z zanimanjem spremljali nastope tekmovalcev in se navduševali nad njihovimi izjem-nimi skoki. Na pobudo slovenskega ministra Mateja Arčona je v Planico prišlo tudi skoraj 400 slovenskih otrok iz vseh štirih sosednjih držav. Med njimi so bili tudi učenci in učenke LŠ Šentpeter ter Višje šole za gospodarske poklice Šentpeter. Ti so s svojo mladostno energijo dodali še posebno vzdušje na tribunah in s svojim navijanjem dodali svoj delček k uspešni prireditvi. Daniel Tschofenig je v sobotni posamični konkurenci zasedel 9. mesto, nato pa skupaj s Hayböckom, Hörlom in Kraftom slavil na ekipnem tekmovanju pred Slovenijo in Norveško. Še posebej se je Ziljan veselil osebnega rekorda, ko je skočil 236,5 metra. S tem je izvedel odličen nastop v nadvse uspešni sezoni, ki je bila polna vzponov, a tudi nekaterih padcev. Tekmovalci se bodo zdaj poslovili od letošnje sezone in se pripravljali na nove izzive v prihodnosti.