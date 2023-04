Kvintet Donet in tamburaška skupina Tamika skupaj praznujeta svoji obletnici s predstavitvijo zgoščenk. Med pandemijo je Donet slavil 20-letnico, Tamika pa 25-letnico svojega obstoja. Glasbeniki so se odločili za skupen koncert, ki bo 15. 4. 2023, ob 19.30 v Kulturnem domu Pliberk, 21. 4. 2023, ob 19.30 pa v farni dvorani Hiše kulture v Železni Kapli. Pripravili so pester program lastnih pesmi, za izvedbo nekaterih hrvaških melodij pa bosta skupini skupaj stopili na oder.

20-letnica Kvinteta Donet

Kvintet Donet sestavlja pet navdušenih pevcev iz Podjune, ki jim je slovenska pesem zelo pri srcu. Vsi pevci so že pred ustanovitvijo kvinteta prepevali v raznih vokalnih zasedbah, pred 20 leti pa jih je združila ljubezen do skupnega petja. V teh dveh desetletjih so na številnih koncertih doma in v tujini navdušili mnogo ljubiteljev pevske umetnosti. Prav poseben dogodek je bil nastop na deželnem tekmovanju koroških zborov, na katerem so prejeli nagrado za najboljšo malo vokalno skupino na Koroškem. Prav tako so prejeli zlato priznanje in priznanje za najboljšo malo pevsko skupino na regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb v Sloveniji. Jeseni leta 2021 so začeli delati na zgoščenki »Naših dvajset«, s katero želijo obeležiti 20-letnico skupnega prepevanja. Pod taktirko Helene Buhvald so posneli 20 slovenskih in nemških ljudskih pesmi, ki so pevcem še posebej pri srcu. Posebnost zgoščenke je med drugim ta, da se na njej vsak pevec vsaj enkrat predstavi tudi kot solist.

Prisluhnite skupni pesmi »Vela luka«

Kvintet Donet, z leve: Branko Hudl, Samo Müller, Manfred Krainz, Marko Kumer in Martin Kušej

Tamika vedno spet išče nove izzive

Tamburaška skupina Tamika iz Železne Kaple je v zadnjih 27 letih delovanja dokazala, da vedno spet išče nove izzive. V preteklih letih so sodelovali z raznimi glasbeniki in pevci, tako so združevali kulturnike in poživili tamburaštvo na Koroškem. Tudi tokrat, za novo zgoščenko ob zakasnjeni 25-letnici, so se povezali z instrumentalisti ter pevci in nastal je šopek znanih melodij v raznolikih zasedbah. Pri produkciji so sodelovali: Kvintet Donet, J. Paulitsch, D. Smrtnik, R. Polzer, L. Kolter in M. Kerth, strokovno pa jih je spremljal Stanko Polzer, ki je zanje priredil tudi nekaj pesmi. Tamika svojo zgoščenko z naslovom »… za lepe dni« posveča bivšemu mentorju, rajnemu Hanziju Gabrielu.