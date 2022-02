Na košarkarskem terenu je nadvse uspešen naraščaj KOŠ-a in to ne le minuli konec tedna, temveč že celo sezono. V starostnih skupinah pod dvanajst, štirinajst, šestnajst in devetnajst let slovenskim košarkarjem na Koroškem nobena ekipa ni kos. Vse ekipe so neporažene na prvem mestu in iz tedna v teden slavijo visoke zmage, deloma tudi z razliko 100 točk. V teh rezultatih je vidno, da dobro delajo, pravi športni direktor Štefan Hribar in dodaja, da naraščaj še nikoli ni bil tako uspešen kot letos. Ekipe od U14 naprej igrajo tudi na državni ravni in tudi tam povsod zasedajo mesto v prvi tretjini lestvice rednega dela prvenstva. S pridobitvijo profesionalnega trenerja ima društvo letos možnost delati z mladino na zelo visoki ravni. Mladina veliko trenira za doseg teh rezultatov, pravi Hribar in pripominja, da nekateri trenirajo tudi po osemkrat na teden. S tekmami na avstrijskem nivoju in tudi na mednarodnih turnirjih ekipa zbira pomembne izkušnje in se razvija naprej.