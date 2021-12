V zadnjih tednih smo se ozrli nazaj na potek letošnjega nogometnega prvenstva in se do sedaj ustavili že v prvem razredu D, koroški ligi in prvi avstrijski ligi. Nazadnje smo pogled usmerili še v podligo vzhod.

Miran Kelih, DSG Sele

Bilanca dosedanje sezone

Prvenstvo je za nas proti prvotnim pričakovanjem potekalo zelo zelo dobro. V sezono smo šli s ciljem, da obstanemo v ligi. Že kmalu pa smo se znašli na vrhu lestvice in tam tudi dolgo vztrajali. In to nikakor ne slučajno. Na vseh tekmah smo bili enakovredni, največkrat boljši tekmec in točke, ki smo jih zbrali, so bile na vsak način zaslužene. Najbolj vesel sem dejstva, da smo – razen poraza na zadnji tekmi z vodečim Svincem in remija s Šmihelom v Labotski dolini – dobili vse domače tekme in stadion pod Košuto spet spremenili v trdnjavo, kamor nasprotniki ne pridejo radi.

Višek jesenskega dela

Viškov je bilo veliko, vsaka zmaga je v nas povzročila veliko pozitivnih čustev in veselja. Najbolj sem vesel dobrega vzdušja v ekipi in zelo dobre udeležbe na treningih in to tudi ob neprijetnih zunanjih okoliščinah konec oktobra ali ob začetku novembra, ko so nekoč igralci hitro našli kak izgovor, da ne morejo priti. Vsi smo vlekli za eno vrv in mislim, da je to – poleg izvrstnega dela trenerja – glavni razlog za uspeh.

Cilji za naprej

Za spomladanski del sezone si želim, da bo lahko potekal, kot je načrtovan. Čimdlje želimo ostati med ekipami, ki se borijo za vrh lestvice. V taki situaciji raje greš na trening, vsak sprint in vsak napor se ti zdi lažji in uspejo ti stvari, ki se – ko si na repu lestvice – ponavadi obrnejo v drugo smer. Želim si, da bi čimveč mladih Selanov zadihalo zrak podlige in nabralo bogate izkušnje za nogometno pot.

David Gasser, Bilčovs

Bilanca dosedanje sezone

Iz mojega vidika je prvenstvo za nas potekalo zelo dobro. Sezona se je razvila znatno bolje, kot smo si lahko predstavljali.

Višek jesenskega dela

Višek dosedanje sezone je seveda zmaga v rožanskem derbiju proti Selanom. Sicer pa smo imeli v celi sezoni več viškov. Na primer smo bili začasno prvi na lestvici podlige vzhod, trenutno pa smo na drugem mestu.

Cilji za naprej

Cilj za drugi del sezone je sedaj seveda ta, da branimo svoje drugo mesto na lestvici, na katerem se trenutno nahajamo. Sicer si zastavljamo vedno znova majhne cilje, ki jih večinoma potem tudi dosežemo. Ne gledamo tako daleč v prihodnost, temveč gledamo povečini sproti iz tekme v tekmo. Na koncu sezone pa bomo videli, kam bomo prišli.

Toni Smrtnik, Železna kapla

Bilanca dosedanje sezone

Po mojem lahko letošnje prvenstvo razdelim na tri dele. Začetek je za nas bil težek. Težave smo imeli z igro v podligi. Predolgo smo potrebovali, da smo se ujeli in »našli« v igro. V sredinskem delu, bi rekel, smo bili sami krivi in si rezultate uničevali z individualnimi napakami. Na koncu pa smo imeli še smolo s poškodbami. Tako smo se na koncu samo še skušali reševati iz tekme v tekmo, nismo pa našli pravega ritma. Nimamo tako velikega kadra, da bi lahko nadomestili pet ali šest igralcev.

Višek jesenskega dela

Mislim, da je za nas bil že velik uspeh, da smo prišli v podligo. Kakšnih posebnih viškov doslej nismo imeli. Višek za nas je bil, da nam je uspelo držati ekipo skupaj in da v njej igra veliko domačinov.

Cilji za naprej

Iščemo igralce, nove igralce. Enega že imamo, morda celo že dva. Poskusili bomo vse, da bomo lahko še naprej igrali v podligi. To pa z malo večjim in malo kvalitetnejšim kadrom, s katerim lahko tudi takoj točkujemo.