Skozi Mlinče v občini Žitara vas teče potok Struga. Ta potoček ima samo eno ime, pač Struga, slovensko in nemško, v nemščini včasih še dodajo »-bach« in je potem pač »Strugabach«. Struga je torej primer za topografsko poimenovanje v smislu 4. odstavka 12. člena Zakona o narodnih skupinah, ki predvideva, da je treba topografske označbe, ki obstajajo samo v jeziku narodne skupine, uporabljati brez sprememb.

V resnici pa se to žal ne dogaja. Ob Strugi leži tudi bivša kovačnica in stara domačija družine Wakounig, katere lastnik je danes Benjamin Wakounig. Lanskega leta je nekega dne ugotovil, da izvajajo meritve na njegovem zemljišču, ne da bi ga kdorkoli obvestil o tem. Na vprašanje, kaj tukaj počnejo, je dobil predrzen odgovor. Ker ni vedel, kaj se dogaja, pa je izrekel prepoved nadaljevanja teh meritev. Enako so storili tudi drugi sosedje. Pa so nekaj časa kasneje od Okrajnega glavarstva v Velikovcu dobili odločbo, da morajo dovolitidostop merilcev na svoja zemljišča, ker gre za meritve za izdelavo načrta o nevarnosti poplav. Potem pa pride: načrt o nevarnosti poplav naj bi izdelali za »Müllnernbach«.

»Bil sem prav šokiran, ko je v odločbi pisalo Müllnernbach in ne Strugabach. Rekel sem si, da je to zame nesprejemljivo in da bom z vsemi pravnimi koraki proti temu ukrepal in smo hvala bogu tudi uspeli.« Benjamin Wakounig

Wakounig je vložil pritožbo (odvetniško zastopstvo odvetniki Grilc Vouk Škof). Med drugim je argumentiral, da je odločba napačna že zaradi tega, ker predvideva dovoljenje za meritve ob nekem potoku z imenom »Müllnernbach«, ki ga ni in ki ga nikdar ni bilo. Že zaradi tega je odločba kratko malo neizvedljiva in jo je treba razveljaviti. Wakounig je predložil tudi obširno zgodovinsko ekspertizo o poimenovanju Struge in tudi kraja Mlinče, ki jo je izdelala univ. prof. dr. Marija Wakounig. Zastopniki urada pa so seveda argumentirali, da so ime »Müllnernbach« prevzeli iz podatkovne baze KAGIS, na katero se morajo zanašati.

Dne 18. 11. 2021 je končno bila razprava pred Upravnim sodiščem za Koroško. Sodišče je pritožbi ugodilo in odločilo, da se meritve izvajajo ob potoku »Strugabach in Müllnern/Mlinče«. Ponemčenje Struge v »Müll­nernbach« je torej uspelo preprečiti.

Kaj iz tega sledi?

Tiho ponemčevanje slovenskih topografskih označb na južnem Koroškem se še vedno nadaljuje, čeprav nihče noče povedati, kdo to počenja. »Müllnernbach« se je na vsem lepem pojavil v KAGIS-u, nihče ne ve, kdo ga je iznašel. Kljub izboljšanemu vzdušju in stalnemu govorjenju o tem je slej ko prej na mestu pozornost. Primer pa tudi kaže, da možnosti za uspešno obranitev proti ponemčevanju naših slovenskih označb topografskih danosti na južnem Koroškem so – potreben je pač angažma. In še vedno so potrebni posamezniki, ki se zavzemajo, saj naše zastopniške organizacije glede tega še vedno nimajo nobenih pristojnosti in jih tudi ne zahtevajo.

~Rudi Vouk