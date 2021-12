V nedeljo, 14. novembra 2021, ob 10. uri je bil redni občni zbor Slovenskega prosvetnega društva Srce v Kulturnem domu Dobrla vas. Sestava odbora ostaja brez sprememb za nadaljnja tri leta, na sestanku so izdelali načrt za prihodnje leto. Glavni člani odbora so poleg predsednice Gitti Neuwersch, podpredsednik Igor Woschitz, tajnik je Rudi Kontschitsch in blagajničarka Rosana Pucher. Odločili so se, da bodo dejavnosti prilagodili ideji Evropske komisije, ki je leto 2022 predlagala za evropsko leto mladih. V skladu s tem bodo mladim in vsem, ki jih zanima zgodovina koroških Slovencev, priredili filmske večere, kar je sicer vsakoletna dejavnost od leta 2019. Stalnica sta tudi načrtovani prireditvi »Gorenjski večer« in »Dober večer, sosed«. Kulturni dom je zdaj v celoti v njihovi lasti, novi načrti za prihodnje leto pa so popravilo strehe, kar bodo poravnali s finančnimi sredstvi, prejetimi iz plebiscit-nega daru in urada zveznega kanclerja, odprtje nove javne knjižnice v sodelovanju s Slovensko študijsko knjižnico in ureditev novega prostora za različne dejavnosti, predvsem za mladino. Predsednica Gitti Neuwersch je povedala, da bi s tem radi motivirali mlade za ustvarjalno delo.