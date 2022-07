Od 1. do 3. 7. so se zbrali najboljši mladinski kolesarji v Gornji Avstrji. Koroški kolesarji so se uvrstili pri etapnih preizkušnjah kar 17-krat med prve tri. V skupnem seštevku pa je po treh etapah stalo na podestu kar šest koroških kolesarjev in kolesark. Tako prepričljiv nastop koroška izbrana vrsta doslej še ni imela.

Med zmagovalce so ponovno zapisali priimek Wrolich. Santiago, sin bivšega profesionalnega kolesarja Petra »Paca« Wrolicha, je dokazal, da na državni ravni v starostni skupini do 15 let spad v sam vrh. Med najboljše kolesarje v Avstriji nedvomno spada tudi starejši brat Manolo. S tem se strinja tudi avstrijska kolesarska zveza, ki je letošnjega avstrijskega prvaka vpoklicala v svoj kader za evropske mladinske olimpijske igre (EYOF), ki bodo od 24. do 30. 7. v Banski Bystrici na Slovaškem. Okoli 3600 najboljših evropskih atletov in atletinj v starosti od 14 do 18 let se bo tam pomerilo v desetih panogah.