Europeada 2022 na Koroškem je za nami. Prireditev se je končala s športnim uspehom Teama Koroška. Potem ko se je ženska ekipa že po skupinskem delu prvenstva kvalificirala za finale, so se moški preko četrtfinala in polfinala prebili v finale Europeade. V obeh finalih je bila nasprotnik Teama Koroška nemška manjšina iz Južne Tirolske. Ženske Teama Koroška so zmagale v tekmi proti Južnim Tirolkam in postale prvakinje, moški Teama Koroška pa so podlegli Južnim Tirolcem in postali podprvaki.

Ženska ekipa selektorja Keuschniga se je minulo soboto v finalu v športnem parku SAK v Welzeneggu pomerila z Južnimi Tirolkami. Redni del tekme in podaljšek sta se končala brez zadetkov. Po izenačenem dvoboju so odločile enajstmetrovke. Po strelih z bele pike je ženska reprezentanca Team Koroška zmagala v tekmi s 4:2 in postala prvak Europeade. Ženska reprezentanca koroških Slovenk je prvič sodelovala na Europeadi in že pri prvem poskusu osvojila naslov.

»Neverjetno,« je povedala kapetanka Alena Wieser po tekmi in dodala: »Borile smo se do zadnje minute, pri streljanju enajstmetrovk pa smo imele več sreče.«

O vtisih z Europeade nam je povedala več igralka Lena Krautzer. Članek je na straneh 6 in 7. Tam boste tudi izvedeli, zakaj igralki po finalu ni ostalo časa za praznovanje.

Moška ekipa podprvaki

Moška reprezentanca Team Koroška je finalno tekmo prav tako igrala proti Južnim Tirolcem. Pot v finale pa je bila za moško ekipo daljša. Po treh zmagah in prvem mestu v skupini A skupinskega dela prvenstva je sledil četrtinale proti Romom iz Madžarske, katerega je ekipa jasno osvojila s 3:0. V polfinalu so domači nogometaši igrali proti Lužiškim Srbom in dolgo časa izenačeno. Po rumeno-rdečem kartonu za igralca lužiških Srbov v 55. minuti pa je bil Team Koroška močnejša ekipa na igrišču. Za končni rezutat 1:0 za Team Koroška je v 62. minuti poskrbel Florian Verdel.

Finalna tekma Teama Koroška proti Južnim Tirolcem je dolgo ostala odprta, na koncu pa je manjkal le kanček športne sreče za zmago. Igralci selektorja Marijana Velika so igrali na ravni favoriziranih Južnih Tirolcev, deloma bili celo močnejši. V 88. minuti pa je Južnim Tirolcem le uspel zadetek, moška reprezentanca Teama Koroška je podlegla z 0:1. Po četrtem mestu na Europeadi 2012 pri Lužiških Srbih in tretjem na Europeadi 2016 pri Južnih Tirolcih se je torej nadaljevala serija in moška ekipa Team Koroška je postala podprvak na Europeadi 2022.

»Seveda smo razočarani, če dobiš štiri minute pred koncem gol in si odigral fenomenalno finalno tekmo. Južni Tirolci so bili za odtenek boljši, morda tudi malo bolj sveži in izkušeni. Kar smo ta teden ustvarili, je nekaj posebnega in vsi so lahko ponosni za nas. Predstavili smo koroške Slovence v najboljši luči. Vsaka Europeada je nekaj posebnega, ta Europeada pa bo nepozabna.« Velik je še povedal, da je zaključil misijo kot selektor Teama Koroška in da pri naslednji Europeadi ne bo več na klopi.