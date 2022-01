V nogometu velja pravilo 2G, igralci morajo biti cepljeni ali pa so preboleli korono. To pa pri SAK niso vsi. Klub išče izhod, kar pa bo skoraj nerešljiva naloga.

Prvi trening SAK je bil na programu v četrtek, 13. januarja. Od 20-članskega kadra je lahko trener Goran Jolić pozdravil le polovico igralcev, ki izpolnjujejo pravila 2G avstrijske vlade.

Manjkali so vsi novi igralci, ki morajo večinoma čakati na drugo cepljenje. Darko Zec, Miha Vidmar, Kristjan Sredojević, Marko Mitrovič so ta teden ostali še v Sloveniji in trenirajo sami. Goleador Darijan Biščan iz Slovenije je cepljen, vendar še pavzira po poškodbi kolena od lani novembra. Za korono je zbolelel Svetlozar Angelov in je v karanteni. Trije mladi igralci še niso cepljeni in tudi še niso imeli korone in tako po predpisih ne smejo na igrišče.

Božičnica SAK

Kljub težavam se je večji del odbornikov in trenerjev SAK srečalo na božičnici. Od celotne trenerske ekipe SAK (25 trenerjev) trenutno dva trenerja ne izpolnjujeta zahtevanega pogoja vlade 2G. Ker pa na igriščih za trenerje vlada »3G«, bodo lahko vsi začeli s treningom.

Veliko »amaterjev« brez 2G

Da je bil trening članske ekipe SAK kolikor toliko efektiven, so se članski ekipi SAK priključili tudi nekateri mladi igralci iz amaterske ekipe, kjer pa je situacija glede 2G veliko slabša. Od velikega 25-članskega kadra SAK amaterjev je 14 igralcev cepljenih in izpolnjujepogoj 2G, 11 igralcev pa pogojev ne izpolnjuje in ne sme trenirati. Brata Dejan in Sergej Kondič sta se sicer ta teden prvič pustila cepiti, do drugega »pika« pa morata še počakati 14 dni. Trener amaterjev SAK Benno Germadnig upa, da bodo igralci kmalu drug za drugim šli na cepljenje.

»Ninja« omogoča trening mladine

Lažja je situacija pri mladini. Za igralce do konca 15. življenjskega leta zadostuje »Ninja izkaznica«, ki jo dobijo v šolah, kjer jih trikrat tedensko testirajo.

Prvo tekmo ima SAK 29. januarja proti Treibachu. Prvenstvo se bo začelo za SAK 12. marca proti vodečemu Dellach/Gail.