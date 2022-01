Lucija Wakounig od letos naprej vodi servisni oddelek za ustanavljanje podjetij pri Koroški gospodarski zbornici. Absolventka študijev prava in gospodarstva je leta 2016 začela delati v servisnem centru zbornice, od marca 2020 naprej dela v oddelku, kjer svetujejo ustanoviteljem podjetij.

Leta 2016 ste začeli v servisnem centru gospodarske zbornice. Vaši spomini na ta čas?

V servisnem centru sem svetovala in pomagala podjetnikom pri raznih težavah, na primer na področju delavnega prava. Stalno sem bila v stiku s podjetniki, ob tem sem dobro spoznala njihove vsakdanje potrebe in zahteve. Te izzive skušamo rešiti, v neposrednem kontaktu sem se veliko naučila. Moraš reagirati hitro, stalno je treba biti »up to date«. Poleg dela sem na univerzi v Celovcu študirala še gospodarstvo.

Marca 2020 ste menjali v servisni oddelek za ustanavljanje podjetij, tedaj se je začela tudi pandemija.

V tistem času je velika večina sodelavcev zbornice delala za »hotline«, ker je bilo s strani podjetnikov toliko odprtih vprašanj v zvezi s pandemijo, na primer, kako je s podporami. V nekaj mesecih smo odgovorili na približno 200.000 postavljenih vprašanj. Mnogi so bili zaskrbljeni in obupani, kako bo šlo s podjetjem naprej. Na telefonu smo prevzeli včasih tudi vlogo psihologa. V tistem času se je občutilo, kako pomemben je ta servis, ki ga zbornica nudi podjetnikom. Šele ko se je to prvo razburjenje okoli pandemije malo pomirilo, sem začela svetovati ustanoviteljem podjetij. Letos sem prevzela vodstvo tega oddleka s tremi sodelavci, kmalu pa jih bo pet.

Za koga je to svetovanje?

Za vsakega, ki želi ustanoviti podjetje. Osebe, ki nas kontaktirajo – trenutno zaradi pandemije predvsem po telefonu ali e-pošti – večinoma še niso včlanjene v zbornico. Če pride neka oseba s konkretno poslovno idejo k nam, moramo med drugim tudi preveriti, če šteje predvidena dejavnost med regulirane ali proste obrti. V primeru, da spada med regulirane, je potrebno izpolniti določene pogoje, npr. imeti primerno izobrazbo. Sledijo svetovanja glede zavarovalnice, postopka prijave podjetja, odprtih vprašanj na področju davkov itd. Če so vsi pogoji izpolnjeni, se lahko podjetje prijavi še istega dne.

Torej vaš oddelek spremlja podjetnike predvsem na začetku?

Da, v prvi vrsti jih spremljamo do prijave podjetja. Nato postanejo člani zbornice in s tem dobijo dostop do vseh področij svetovanja, ki jih nudi gospodarska zbornica. Naš servis za ustanovitelje je brezplačen in neobvezujoč. Za nas je pomembno, da so ljudje z našim delom zadovoljni. Svetovanje mora biti razumljivo in v jeziku, ki ga osebe razumejo.

Mnogi se upirajo reguliranju obrti …

Osebno sem mnenja, da so te regulacije že upravičene, če gre za življenje in zdravje, na primer, če pomislimo na električarje. So pa tudi obrti, kjer bi se lahko pogoji za odprtje rahljali, na primer pri krojaštvu. V bodočnosti bo na tem področju gotovo prišlo še do liberalizacij.

Lucija Wakounig

Na katerih področjih trenutno največ ustanavljajo podjetja? Katere branže so v trendu?

Veliko je podjetniških svetovalcev, trenutno je tudi veliko novih gostinskih obratov, kar je bil prav med pandemijo presenetljiv pojav. Večinoma so v tem času pripravljali gostilne, restavracije za kasneje. Nekateri so v času zaprtja pregradili tudi svoje obstoječe gostilne, tako da smo mnogim pomagali tudi na področju dovoljenja za obratovanje poslovnega objekta (Betriebsanlagengenehmigung). Zelo dinamično se razvija področje digitalizacije, spletni dizajn, razvijanje programov, digitalno ustvarjanje ali področje kriptovalut.

Katere lastnosti mora po vašem mnenju imeti podjetnica/podjetnik?

Pomembno je, da si vztrajen človek in da si sposoben biti kos izzivom podjetništva. V današnjem času se moraš kot podjetnik stalno soočati z novimi vprašanji in izzivi. Upati si moraš, da tudi včasih kaj tvegaš in da ves čas ostaneš inovativen. Na vsak način moraš imeti tudi vsaj bazično znanje in razum, kako delujejo uradi, zavarovalnice in tako naprej.

O čem imajo ljudje, ki želijo ustanoviti podjetje, najmanj pojma?

Številni nimajo znanja, kar se tiče pogojev za regulirana in prosta podjetja. Veliko pomoči potrebujejo pri vprašanjih okoli davkov in zavarovalnic. Mnogi ne vejo, kako je s finančno pomočjo za začetnike. Pri finančnih podporah je pomembno, da se podjetniki pozanimajo, še preden so investirali, ker podpor za nazaj ni. Ampak prav zaradi tega smo tu, da ljudem pomagamo in svetujemo.

Kateri so glavni razlogi, da podjetja propadejo?

Nekateri se gotovo precenjujejo. Na eni strani so to stroški, na drugi strani pa precenjujejo odmev storitve oz. produkta na trgu. Številni kalkulirajo napačno. Dandanes je nujno potrebno, da si neprestano inovativen in kreativen, to včasih manjka.

Kaj je start-up podjetje in kaj navadno podjetje?

V mnogih primerih je start-up podjetje povezano s tehnologijo, digitalizacijo. Start-up podjetje ponuja enostavne, a inovativne rešitve problemov, te ideje imajo potencial za rast. Pred kratkim smo imeli zanimiv primer. Nek podjetnik je ustvaril program, ki s pomočjo letečega drona na strehah prepozna pokvarjene fotovoltaične panele. S tem lahko zelo eficientno pomaga pri upravljanju in servisiranju fotovoltaičnih elektrarn.

Kaj je v tem letu v zbornici aktualnega?

Veliko je podjetnikov, ki bodo svoja podjetja predali v mlajše roke. Ponudili bomo dodatno svetovanje o tem, kar je potrebno pri tem upoštevati.

Kaj je pogoj, da lahko ustanoviš podjetje, koliko stane prijava podjetja?

Moraš biti polnoleten in nekaznovan. Prijava podjetja je brezplačna, za družbo z omejenim jamstvom je na začetku treba vplačati osnovni kapital, to je najmanj 5.000 €.

Svetujete tudi v slovenščini?

Da, redno imam svetovanja v slovenščini. Svetovanja nudimo v nemščini, angleščini in slovenščini, povpraševanj po svetovanju v slovenskem jeziku je razmeroma veliko, tudi zaradi podjetnikov, ki prihajajo na primer iz Bosne ali Hrvaške, a dobro govorijo slovensko.

Kaj bi svetovali osebi, ki ima idejo in že dalj časa željo, da bi ustanovil/a podjetje, si pa tega ne upa?

Naj si naredi načrt o ciljih in naj dobro premisli, če ima zadeva potencial na trgu. Pomembno je, da delaš to, kar ti je všeč.

Gospodarska zbornica ima na primer na spletu t. i. »Gründerguide« (apppool.wko.at/GSGruenderguide), kjer je možno opraviti kratek »test«, rezultat dobiš takoj. Ena možnost je tudi, da ustanoviš podjetje poleg zaposlitve, če je to mogoče.