V soboto, 29. januarja, so planinci (Slovensko planinsko društvo Celovec) prvič vabili na vzpon na Peco s turnimi smučmi. Vodena smučarska tura se je začela pri žičnici v Bistrici pri Pliberku. Z njo se je enajst udeležencev pod vodstvom Nika Kumra podalo na nadmorsko višino 1.700 m in od tam osvojilo Bistriški vrh na višini 2.114 metrov.

Udeleženci so uživali ob prekrasnem pogledu mdr. na Kamniške planine in v daljavi se je celo prikazal vrh Triglava, najvišje gore Slovenije. Na povratni poti do izhodišča ture so se okrepčali na ovčarski koči pod Končnikovim vrhom, kjer sta Joško in Franc Igerc postregla z žganico in kuhanim moštom. Tura se je zaključila s poznim kosilom in smuko po krasni progi v dolino. Drugi organizirani pohodi planincev so objavljeni na spletni strani www.planinci.at.