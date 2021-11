Zanimive tekme so se odvijale v minulih mesecih na koroških nogometnih zelenicah. Pred zimskim premorom je čas, da pogledamo nazaj in poizvemo iz prve roke, kaj se je doslej zgodilo. Pozanimali smo se pri žogobrcih v prvem razredu D ter v ženski koroški ligi in se pogovorili o dosedanjem poteku prvenstva, vzdušju v ekipah, višku jesenskega dela ter o nadaljnjih ciljih.

»Ta zmaga je bila potem preobrat.«

Lena Krautzer (Vajškra/Landskron)

Bilanca dosedanje sezone

Letošnja sezona ni bila tako uspešna, ker bi zmogle malo več, saj imamo dobre igralke v ekipi. Med njimi je tudi nekaj novih igralk, ki so sedaj začele igrati. Druga moštva so v tej sezoni malo močnejša, pri nas pa imamo letos tudi veliko poškodovanih igralk.

Vzdušje v ekipi

Trenutno je vzdušje spet malo boljše, ker smo sedaj pred nekaj tedni zmagale na tekmi proti ekipi, ki je v zgornjem delu lestvice. Do tedaj vzdušje ni bilo najboljše, sedaj pa smo bolj motivirane. Na začetku sezone smo dobile novega trenerja, ki je spremenil naš sistem. Mi smo prej igrale s štirimi v obrambi, sedaj pa s tremi. Želel je, da igramo več preko sredine in malo bolj ofenzivno. Ta sistem na začetku sploh ni funkcioniral, ker smo bile navajene na drug sistem. Naenkrat pa je potem šlo.

Višek jesenskega dela

Zmaga proti ekipi iz Borovelj je bila za nas višek. Tam smo prvič zmagali proti ekipi, ki je v zgornjem delu lestvice. Pred tem smo bile res nemotivirane, ta zmaga pa je bila preobrat, ker smo opazile, da smo zmožne zmagati tudi proti takim ekipam.

Cilji za naprej

Cilj zame in za celotno ekipo je, da zmagamo na tekmah in da bomo v sredini lestvice. Seveda hočemo igrati v zgornjem delu, toda letos to ni več tako realistično. Ampak za naprej pa je naš cilj igrati čimbolj spredaj.

»Vse vidimo pozitivno, brez negativnosti.«

Niklas Travnik (SAK amaterji)

Bilanca dosedanje sezone

Za nekatere igralce v naši ekipi je ta sezona prva ali druga v odraslem nogometu. Telesno nismo tako oddaljeni od drugih ekip. Pozitivno je bilo, da smo se igralci iz tekme v tekmo razvijali naprej. Po nepotrebnem pa smo pustili ležati veliko točk. Vmes smo nekajkrat igrali neodločeno, čeprav bi tudi lahko zmagali. Točk do sedaj nimamo veliko, tega se zavedamo in vemo, da bo še težko. Ampak če igramo tako, kakor smo igrali v zadnjih tekmah, lahko na tem gradimo naprej.

Vzdušje v ekipi

Vzdušje v ekipi je dobro. Imamo veliko mladih igralcev, ki že nekaj časa igrajo skupaj. Tisti, ki pridemo iz članske ekipe pomagat amaterjem, doživljamo to dobro vzdušje. Vse vidimo pozitivno, brez negativnosti.

Višek jesenskega dela

Višek je bil gotovo, ko smo zmagali s 4:1 proti ekipi iz Maria Rojach v bližini Šentandraža, ali tekma v Labotu, ko smo zgubljali že z 0:2 in si na koncu še priborili eno točko.

Cilji za naprej

Cilj je seveda obstanek v prvem razredu. To je glavni cilj. Cilj pa je seveda tudi razvoj mladih igralcev, ker je pretežni del naše ekipe v starosti med 15 in 18 let.

»Pričakovali smo malo več.«

Daniel Fratschko (Globasnica)

Bilanca dosedanje sezone

Štirikrat smo izgubili na tujem, in to vedno tesno. Vedno smo sami bili krivi, da smo izgubili. Smo trenutno na četrtem mestu in nič ni še izgubljenega. Pričakovali pa smo pod črto malo več. Druge ekipe, ki so na vrhu, tudi točkujejo, tako da je letos zanimiv boj za prva mesta v prvem razredu.

Vzdušje v ekipi

Vzdušje je v redu in to je tudi vedno bilo, tudi po tekmah, ki smo jih izgubili. Smo dober kolektiv, nimamo nikogar, ki bi drugemu težil, če naredi kakšno napako. Nastopamo vedno kot ekipa. Sicer si že povemo to, kar ni v redu, in nagovorimo tudi stvari, ki morda niso tako prijetne, vendar na spoštljiv način. Pomemben faktor za uspeh pa so navijači in navijačice, ki se vozijo tudi na tekme na tujem in za nas navijajo s polno paro.

Višek jesenskega dela

Zelo lepa zmaga je bila proti ekipi iz Borovelj, ko smo doma malo pred koncem tekme dali odločilni gol. Kot ekipa smo dobro nastopali. Ali pa tudi tekma proti Sinči vasi, ko smo vodili s 6:1. Tekma se je končala s 6:4 in na koncu je še postalo napeto. To je bila tudi posebna tekma, ki je ne pozabiš tako hitro.

Cilji za naprej

Na zadnji letošnji tekmi hočemo še zmagati, ker bi radi čez zimo ostali doma neporaženi. Upam, da se bomo lahko sredi januarja spet z isto ekipo pripravljali na drugi del sezone. Mislim, da ni treba česa spreminjati. Še naprej bomo skušali točkovati, morda pa bo na koncu sreča na naši strani. Cilj je biti na lestvici bolj spredaj, želja pa je podvig. Možno je – kaj bo, pa še ne vemo.