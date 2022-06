V kateri ligi bo SAK igral v sezoni 2022/23, bo definitivno znano v petek, 17. junija. Ker se je prvak koroške lige Dellach odpovedal pravici napredovanja – in mora v konsekvenci za ligo niže v podligo – imata to pravico drugo- ali tretjeuvrščena kluba, torej SAK in VST Völkermarkt.

SAK je začel z načrtovanjem za regionalno ligo v resnici že pozimi, ko je postavil na noge novo ekipo, ki je postala tudi vigredni prvak koroške lige. Športno je SAK torej dovolj močan, vprašanje pa je, kako je gospodarsko. Glavni sponzor Posojilnica Bank je povišala sponzorsko vsoto in podpira možen vstop SAK v regionalno ligo. Tudi predsednik KFV Mitterdorfer ima velik interes, da pride v RL močan in stabilen koroški klub in je obljubil SAK prav tako lepo višjo vsoto s strani zveze.

Pogovori o Regionalni ligi in SAK. Marko Wieser (SAK), KFV predsednik Klaus Mitterdorfer, Silvo Kumer (SAK)

SAK je medtem začel sestavljati novo ekipo. Nov je Nigerijec Prince Ogochukwu Akpomudia (24), ki je igral za Svobodo Ljubljana. Od marca naprej je bil v Podkrnosu, kjer je dal deset golov. O njem pravijo, da je hitrejši od najhitrejšega Sakovca, Kristijana Sredojeviča, ki je prav tako podaljšal pogodbo. Poleg tega govori Akpomudia tudi slovensko, tako da v ekipi ostane slovenščina glavni jezik.

Slovensko govori tudi novi igralec Enes Brdjanovič (28), sin legendarnega igralca SAK Čamila Brdjanoviča, ki je v 80-ih letih s Savičem igral za SAK. Enes je igral zadnjih šest let za VST Völkermarkt. Kaže tudi, da bodo ostali vsi nosilci igre SAK, med njimi tudi Kristijan Sredojevič, nekdanji slovenski mladinski reprezentant.

Enes Brdjanović, sin legendarnega igralca SAK Brdža Brdjanovića

24. junija je v Linzu seja regionalne lige, na kateri bo Silvo Kumer izvoljen za predsednika lige za sezono 2022/23. Mesto predsednika lige v novi sezoni pripada Koroški.

Amaterji SAK so po desetih letih izpadli iz 1. razreda nazaj v 2. razred, kjer so začeli leta 2012, eno leto so igrali celo v podligi (2015/16). Pred letom 2012 je SAK igral deset let v elitni juniorski ligi, iz katere so prišli igralci kot Darjan Aleksič, Patrick Lausegger ali Tadej Trdina.