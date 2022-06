Tako na deželni kot tudi na državni ravni so slovenski košarkarji letos pokazali svoje spretnosti, ki so si jih prilastili v zadnjih letih. Uspehi niso slučaj, saj se za tem skriva dolgoletno in načrtno delo z mladino.

Valentin Pasterk je bil vpoklican v reprezentanco U21.

Na prvem avstrijskem šolskem prvenstvu v košarki na 3 proti 3 je sodelovalo nad 100 šol iz vse Avstrije. Dijaki in dijakinje nižjih stopenj Slovenske gimnazije so bili razdeljeni na dve skupini, na tako imenovane »mini« (prvi in drugi razredi) in »maxi« (tretji in četrti razredi). V ekipi je smel biti le eden od igralcev član košarkarskega društva. V primeru dijakov 4. d razreda Slovenske gimnazije je bil to Jona Hribar, ki igra za KOŠ. Skupaj z Markom Kulnikom, Manuelom Hartlom in Janom Figoutzem je uspešna ekipa že pred nedavnim v Celovcu osvojila naslov deželnega pravka. Minuli petek pa so na državnem šolskem prvenstvu v Beljaku premagali še vseavstrijsko konkurenco in se kronali z naslovom državnega prvaka. To je po ekipnem uspehu celotne nižje stopnje konec aprila že drugi naslov državnega košarkarskega prvaka za Slovensko gimnazijo v tem letu. Mladi slovenski košarkarji pa letos niso bili uspešni le na šolski ravni, temveč tudi na društveni. Naraščaj KOŠ-a je letos odigral zgodovinsko sezono. Prvič v zgodovini so vse mladinske sekcije postale koroški prvak in to brez poraza. Prav tako so blesteli mladi košarkarji tudi na državni ravni. V starostnih skupinah pod 14, 16 in 19 let so se uvrstili med najboljše ekipe v vsej Avstriji. To so sadovi dolgoletnega vloženega truda v društvu, je v pogovoru pojasnil športni vodja Štefan Hribar, ki je dodal, da namerava s tem nadaljevati tudi v naslednjih letih. V teh dneh tekmuje z avstrijsko reprezentanco starostne skupine pod 21 let v Litvi Valentin Pasterk. Na mednarodnem turnirju »Nations league« v košarki na 3 proti 3 poleg avstrijske izbrane vrste igrajo še Poljska, Češka, Litva, Romunija in Estonija za uvrstitev v finalno tekmovanje. Proti vsaki ekipi bo avstrijska reprezentanca igrala večkrat na kratkih turnirjih, ki bodo potekali vedno nekje drugje. Prvi trije kratki turnirji so potekali ta teden v Litvi, naslednji trije pa bodo na sporedu od 15. do 17. julija v Bukarešti. V finalno tekmovanje napreduje le najboljša reprezentanca iz skupine.