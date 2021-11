Športni klub Zadruga Aich-Dob je v torek v srednjeevropski ligi Mevza v domači areni JUFA prepričljivo premagal ekipo iz Waldviertla s 3:0 v nizih in se s tem športno maščeval zaradi poraza v četrtfinalu avstrijskega pokala. Prva dva niza so Dobljani odločili brez večjih težav. Zadnji se je izoblikoval izenačeno. Dobljani so občasno zaostajali že za štiri točke, a varovanci Nikolića so obdržali živce. Marino Marelič je s silovitim udarcem uspešno poslal zaključno žogo v nasprotno polje. Kot igralec tekme je bil imenovan Victor Alcantara, ki se previdno vrača od poškodbe. V pogovoru je pojasnil, da je to bila pomembna zmaga in se zahvaljuje vsem navijačem in navijačicam za podporo.

Victor o poškodbi in o trenutnem stanju:

Victor s sporočilom za navijače in navijačice: