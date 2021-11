V Celovcu sta minulo sredo SPZ in ZSO podelila Rizzijevo nagrado bivšemu pedagogu, prostemu sodelavcu ORF (30 let), odličnemu moderatorju ter navdušenemu pevcu Hansu Mosserju.

»Skupno s svojo ljubo ženo Waltraud in sinovoma Berndom in Marcom z družinama je postal Hans Mosser simbol usmerjenosti, ki bolje vodi v življenje drug za drugega in drug z drugim namesto nasprotovanja in brezbrižnosti – v boljšo prihodnost in dobro sožitje. Ohranjanje in krepitev naše kulturne pokrajine s slovenskim jezikom in spoštljivo sobivanje naj bi se še naprej širila po njegovem vzoru. Če sanjamo – skupno s sosedom – je to začetek nove resničnosti.« Tako je Tomaž Ogris zaključil svojo lavdacijo nagrajencu letošnje Rizzijeve nagrade. Mosser in Ogris sta očeta prireditve »Dober večer, sosed – Guten Abend, Nachbar«. Ogris je povedal več o prijateljstvu z Mosserjem in začetkih prireditve ob avstrijskem državnem prazniku. Ogris ni zatajil, da začetki niso bili enostavni in da je bilo slišati moteče glasovi in »prav malo prijazne pripombe, ki so prihajale od zunaj z nemške kakor tudi slovenske strani.«

Mosser se je zavhalil odgovornim pri SPZ in ZSO. Povedal je, da je globoko ganjen in poln hvaležnosti za veliko čast, ki je je ob podelitvi deležen. Ganjen zato, ker je odlikovan za nekaj, kar je za mnoge od nas samoumevno. Namreč da prispevaš svoje k sosedskemu sožitju, kjerkoli, na Koroškem, v tujini ali v privatnem okolju. Za to samoumevnost biti odlikovan ga spravlja v zadrego.

Navzoče sta še pozdravila Manuel Jug za ZSO in Avguštin Brumnik za SPZ.

Mešani zbor Grebinj, ki ga je Mosser dolga leta vodil sam in ki je sodeloval na prvi prireditvi »Dober večer, sosed« v letu 1980, je nastopil v obliki dvojnega kvinteta Grebinj. Na oder je stopil tudi mešani pevski zbor Danica, ki je za uvod zapel eno najljubših Mosserjevih pesmi »Kaj je n’co za ‘n fajn večir«.