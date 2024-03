V nedeljo, 3. marca je Dominik Čertov (29) iz Sel, ki tekmuje za AKH Vösendorf, na državnem prvenstvu Spodnje Avstrije v Brunnu am Gebirge postavil nov avstrijski rekord v kategoriji do 89 kg v potegu. (148 kg). V sunku je dvignil 175 kg. To je na koncu pomenilo skupno 323 kg in naslov deželnega prvaka.



15 dni po nastopu na evropskem prvenstvu se to bilo prvo tekmovanje za Čerova. V primerjavi k evropskemu prvenstvu se je na spodnjeavstrijskem deželnem prvenstvu izboljšal za kar 17 kg. V pogovoru je rekel, da je imel le malo časa za pripravo na evropsko prvenstvo in da je teden pred tekmovanjem bil bolan.