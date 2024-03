Gostja v oddaji »Zajtrk s profilom« bo v soboto, 9. marca, Darina Gabriel, ginekologinja iz Leš pri Šentjakobu. Okoli mednarodnega dneva žena bo v tej oddaji govor o ženskem zdravju z ginekološkega vidika. Darina Gabriel, ki je odrtaščala v krogu močnih žensk, je maturirala na Slovenski gimnaziji in nato opravila študij medicine v Ljubljani. Danes je zaposlena na ginekološkem oddelku deželne bolnišnice v Beljaku, kjer spremlja porode in se posveča tudi temam, kot so rak na dojkah, rak materničnega vratu in endometrioza. Za ginekologijo se je 30-letna koroška Slovenka, ki je v prostem času zagnana športnica, odločila tudi, ker želi podpirati druge ženske in se posvetiti temam, ki jih družba rada postavlja v ozadje. Oddajo bo vodila urednica Slovenskega sporeda ORF Daniela Topar.

Zajtrk s profilom z Darino Gabriel bo v soboto, 9. marca, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.