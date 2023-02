Od 2017 do 2022 je izgubil 47 igralcev, ki so odšli po 12. letu od SAK v akademije, se pravi, da je SAK izobraževal samo za WAC in Austrio.

Akademija ÖFB je vroča tema pri SAK. Trenutno ima v Avstriji 13 klubov nogometno akademijo, od Salzburga, Rapida do Tirola. Na Koroškem sta to bila WAC in Austria. ÖFB pa načrtuje reformo in želi oddati 36 licenc, od tega 24 »light­-licenc«, kar pomeni, da bi bilo 12 klubov v prvi AKA ligi ter 24 klubov v dveh regionalnih AKA ligah. Za tako licenco namerava zaprositi tudi SAK.

To pomeni za klub precejšen organizacijski in finančni napor. Od 2017 do 2022 je izgubil 47 igralcev, ki so odšli po 12. letu od SAK v akademije, se pravi, da je SAK izobraževal samo za WAC in Austrio. S tem mora biti konec, so si v SAK enotni. Očitno je premalo, če SAK poudarja jezikovno plat, treba je bistveno dvigniti tudi športno prespektivo od 12. leta naprej, sicer tudi narodnozavedne starše z otroki vleče v akademije še večjih klubov.

Ali bo SAK zmogel uspeti s prijavo za akademijo, še dolgo ni odločeno. V Celovcu bi potem z SAK, Austrio in WAC imele sedež tri ÖFB akademije. Kako to ocenjuje ÖFB? Prvi kontakti in pogovori so bili pozitivni, SAK je bil sprejet v krog kandidatov. Zdaj mora SAK najti ustrezen visokokvalificiran personal z UEFA-A in UEFA-B licencami.

Izobraževanje na univerzi

Izobraževanje trenerjev na celovški univerzi. Del trenerjiev SAK Santner, Vidovič, Kumer, Buchwald ter predavatelja dr. Ramšak in dr. Mertel.

Trenerji SAK so preteklo soboto in nedeljo preživeli na celovški univerzi na obveznem izobraževanju. Letos je bilo na vrsti 7 trenerjev, v celoti ima SAK 25 trenerjev, med njimi imajo nekateri tudi UEFA licence v Sloveniji.

Celovški zimski pokal

V celovškem zimskem pokalu, ki ga ob sobotah na stadionu SAK igra osem celovških klubov na umetni travi, je SAK v drugi tekmi podlegel amaterjem Austrie 1:2 (1:1). Ostali rezultati: KAC – HSV 2:1 (1:0), ASV – Gurnitz 4:1 (1:1), Donau –Vikt­ring 9:1 (4:1), ASK – HSV 3:0 (2:0)

Toni Dullnig (18) je spet zdrav in je polno motiviran.

To soboto, 4. februarja, se turnir nadaljuje.

10:00 Viktring – KAC

11:45 SAK – Wölfnitz

13:30 Gurnitz – Austria AM

15:15 Donau – HSV

V ponedeljek je konec prestopov

Trener SAK Goran Jolič še do 6. februarja išče okrepitve.

6. februarja je konec prestopnega roka v Avstriji. SAK še do zadnjega išče primerne ojačitve. Predsednik Marko Wieser pravi, da ima smisel pridobiti samo igralce, ki so res ojačitve, se pravi tudi nosilici igre. Fiksiran je prestop 21-let­nega bivšega slovenskega U19 reprezentanta Luka Vukoviča. SAK pa potrebuje minimalno še dva igralca njegove kakovosti, iskanje in pogajanja pa se še vlečejo.

Matic Pavlič (22) je zbolel in bo žal manjkal dalj časa.

Do zaključka te izdaje Novic SAK še ni fiksiral dodatnega novega igralca, na testiranju jih je bilo nekaj, ki bodo v soboto (11:45) verjetno še enkrat igrali.