Vse se je začelo z dodatnimi športnimi treningi na Ljudski šoli 24 in v Mohorjevi, ki sta jih omogočili Slovenska športna zveza in športna akademija KRONA. Nato sta se pridružila še vrtca Sonce in Naš otrok. Zaradi vedno večjega povpraševanja in možnosti tekmovanja so ustanovili sekcijo KOŠ GOL, s katero so z ekipo U7 minulo soboto imeli prvi turnir.

Okoli 100 otrok v starosti med 5. in 10. letom koristi treninge, od vsega začetka pod okriljem trenerjev Jana Walterja, Christiana Wrulicha, Floriana Keliha in Marijana Smida. Tedensko imajo v vrtcih (Sonce in Naš otrok) in ljudskih šolah (Mohorjeva in LŠ 24) eno enoto z raznimi športnimi panogami s posredovanjem športnih osnov, kakor sta na primer ravnotežje in koordinacija. Dodatno pa nudijo ekipam starostne skupine pod 7 in 8 let še dodatne treninge v nogometu. Treningi so izključno v slovenščini. V ospredju projekta je od vsega začetka posredovanje jezika preko športa. Ker so se načela ujemala, so pred skoraj enim letom ustanovili sekcijo KOŠ GOL. Preko te so mladi minulo soboto prvič nastopili na turnirju, ki ga je priredil KAC v celovškem športnem parku. Od devetih ekip je ekipa U7 osvojila 4. mesto. V prvenstvu ekipa še ne bo nastopila. Udeležila se bo še drugih turnirjev, na treningih pa bo jezik izključno slovenski.